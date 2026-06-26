Driessen melihat adanya ketidakharmonisan di lini pertahanan tim nasional Belanda

Jan Paul van Hecke mencetak gol pertamanya bersama tim nasional Belanda saat melawan Tunisia. Meskipun demikian, Valentijn Driessen tetap bersikap kritis terhadap bek tengah Oranje tersebut dalam ulasan pasca-pertandingan atas kemenangan 1-3 di tanah Amerika.

“Van Hecke sekali lagi tidak tampil memuaskan dari segi pertahanan,” keluh Driessen dalam Kick-Off, podcast dari De Telegraaf. “Permainannya agak goyah.”

Pengamat setia Oranje di Piala Dunia ini jauh lebih lunak terhadap rekan setimnya di lini belakang, Virgil van Dijk. “Dia sedikit lolos dari tekanan. Meskipun ada momen ketika bola dikirim ke arahnya, tapi bola itu melesat melewati kakinya. Melawan Tunisia, hal-hal seperti itu mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi melawan Maroko, hal seperti itu tidak boleh terjadi,” demikian peringatan yang ditujukan kepada kapten Oranje.

Driessen melanjutkan analisisnya mengenai kesalahan yang dilakukan para pemain Oranje. “Koeman selalu menyinggung hal itu, begitu pula Reijnders. Soal koordinasi dan fokus yang harus terjaga selama 90 menit. Namun tentu saja ada momen-momen kelengahan dan kesalahan pun terjadi. Tapi semuanya begitu mudah terjadi. Sampai-sampai saya berpikir: ini Tunisia, kawan-kawan. Ketidakpedulian, menurut saya.”

“Setelah skor 1-2, Tunisia mulai menekan, dan kembali menjadi berbahaya. Tekan saja mereka, dan pastikan para pemain itu tidak bisa menjadi berbahaya. Pertahankan inisiatif sepenuhnya dan jadilah dominan. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam alur permainan dan tidak mendapat peluang. Pada dasarnya, Anda harus membungkam Tunisia. Tanpa menimbulkan masalah bagi diri sendiri. Namun, timnas Belanda justru mengalami masalah,” kata Driessen yang kritis dan cemas.

Van Hecke mencetak gol menjadi 1-3 untuk Oranje lewat sundulan setelah jeda, keunggulan yang kemudian tidak lagi terancam bagi tim asuhan Ronald Koeman. Brian Brobbey berhasil mencetak gol untuk ketiga kalinya di Piala Dunia ini, sehingga Belanda melaju ke babak 16 besar, dengan Maroko sebagai lawannya.

Bek Oranje ini mendapat nilai 7,5 dari Voetbalzone sebagai penilaian atas penampilannya di Kansas City. Dengan demikian, Van Hecke menjadi pemain internasional dengan nilai tertinggi di antara semua pemain internasional.