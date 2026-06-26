Driessen khawatir akan kehilangan tempatnya di tim inti timnas Belanda saat melawan Maroko

Valentijn Driessen khawatir akan posisi inti Donyell Malen di tim nasional Belanda. Pemimpin redaksi De Telegraaf ini sama sekali tidak terkesan dengan penampilan penyerang sayap tersebut dalam pertandingan fase grup Piala Dunia melawan Tunisia yang dimenangkan dengan skor 1-3.

Fakta bahwa Malen terlibat dalam dua dari tiga gol Belanda, menurut Driessen, tidak berarti banyak. “Lalu kamu berpikir dia pasti bisa menembus pertahanan lawan, tapi langkah selanjutnya tidak muncul. Malen dua kali melakukan aksi yang bagus dan seharusnya dia menembak saat itu. Tapi dia tidak melakukannya,” keluh pengamat tim Oranje ini dalam acara Kick-Off.

Dalam pandangannya, Malen benar-benar masih mencari-cari perannya di lini serang timnas Belanda. “Dia terus-menerus menggiring bola. Dan pada suatu saat, dia bahkan menggiring bola melewati gawang,” kata Driessen sesekali sambil menatap dengan heran penampilan pemain sayap itu melawan Tunisia.

“Itulah mengapa pelatih suka menempatkan pemain berkaki kiri di sayap kanan dan pemain berkaki kanan di sayap kiri. Dengan begitu, kamu bisa masuk ke dalam dan menembak dengan kaki dominanmu,” kata Driessen, yang melihat Malen ditarik keluar lebih awal oleh pelatih kepala Ronald Koeman.

Di Piala Dunia ini, Driessen jauh lebih terkesan dengan Crysencio Summerville dan Brian Brobbey, yang sudah mencetak gol untuk Oranje. Karena itu, ia memperkirakan Malen tidak akan menjadi pemain inti saat melawan Maroko. “Dalam hal ini, Malen akan duduk di bangku cadangan.”

Belanda akan menghadapi Maroko di babak 16 besar Piala Dunia. Pertandingan akan dimulai pada Senin malam hingga Selasa dini hari pukul 03.00, dan kota Monterrey di Meksiko akan menjadi tuan rumah bagi pertandingan seru ini.

Koeman juga menyebutkan bahwa Summerville memulai pertandingan melawan Tunisia dari bangku cadangan karena kartu kuning sebelumnya dan risiko skorsing. Namun, penyerang sayap tersebut tetap mendapat kesempatan bermain sebagai pemain pengganti dari pelatih tim nasional.