Driessen: 'Hal itu menunjukkan bahwa KNVB tidak menganggapnya cocok sebagai pelatih kepala tim nasional Belanda'

KNVB sangat berkeinginan untuk segera mengumumkan pengganti Ronald Koeman sebagai pelatih tim nasional Belanda. Sehari setelah tersingkir dari Piala Dunia oleh Maroko, pelatih berusia 63 tahun itu memutuskan untuk mundur. Pertanyaan besarnya kini adalah siapa yang akan menggantikannya.

Arne Slot, Erik ten Hag, Michael Reiziger, Sarina Wiegman, dan Peter Bosz adalah nama-nama yang disebut-sebut dalam 24 jam terakhir. Menurut Valentijn Driessen, Bosz sebenarnya akan menjadi pelatih kepala yang sangat baik untuk Oranje.

“Memimpin berarti melihat ke depan. Dia adalah ikon dari sekolah sepak bola Belanda. Dan saya berpikir: apa lagi yang kamu inginkan? Maka saya tetap merasa sangat sedih bahwa KNVB tidak menghubunginya pada bulan Januari,” kata kepala bagian sepak bola De Telegraaf dalam podcast Kick-Off milik surat kabar pagi tersebut.

Awal tahun ini, Bosz sengaja menunda perpanjangan kontraknya di PSV dengan harapan KNVB akan menghubunginya untuk kemungkinan menggantikan Koeman di timnas Belanda. Namun, pelatih PSV itu tidak dihubungi dan akhirnya menandatangani perpanjangan kontrak hingga pertengahan 2028 di Eindhoven.

Menurut pengamat PSV Jeroen Kapteijns, skenario di mana Bosz akhirnya ditarik keluar dari Eindhoven bukanlah hal yang realistis. “Jika Anda telah bernegosiasi selama sepuluh bulan dengan PSV, kini memiliki kontrak dua tahun, dan baru saja memulai persiapan, PSV tidak akan mendapat apa-apa jika mereka membiarkannya pergi. Saya tidak bisa membayangkan PSV akan setuju dengan hal itu.”

Namun, rekan saya Mike Verweij memiliki pandangan yang berbeda. “Jika PSV merasa bahwa Peter Bosz telah memberikan kontribusi besar bagi mereka dan juga menyadari bahwa ia berambisi menjadi pelatih tim nasional… Peter Bosz jelas bukan tipe orang yang akan menyerah begitu saja, mari kita perjelas hal itu. Tapi jika kamu melihat dia di sini dengan perasaan sedih karena lebih memilih berada di Zeist dan kamu memiliki Arne Slot sebagai alternatif yang sangat baik, kamu bisa membiarkan Bosz pergi ke Zeist dengan karpet merah.”

Sebaliknya, Driessen merasa bahwa Bosz bukanlah opsi bagi KNVB untuk menggantikan Koeman. “Saya rasa mereka memang tidak melihat potensinya. Kalau tidak, mereka pasti sudah mengatakan pada Januari: ‘Peter, kami tidak tahu bagaimana kelanjutan Ronald Koeman, tapi kamu adalah salah satu kandidat bagi kami.’ Jadi, saya rasa mereka memang tidak melihat potensinya.”

Driessen sering mendengar bahwa Bosz dicap sebagai ‘pelatih yang mengutamakan proses’, tetapi menurutnya hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk tidak menunjuknya sebagai pelatih tim nasional. “Bosz berhasil membawa PSV kembali ke jalur yang benar pada musim pertamanya secepat Arne Slot membawa Feyenoord. Saat itu, mereka memang memainkan sepak bola yang luar biasa.”