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Feyenoord masih memuncaki klasemen pada akhir Oktober, tetapi belum genap sebulan kemudian mereka sudah turun ke posisi kelima. Valentijn Driessen melontarkan kritik tajam terhadap klub Rotterdam itu dalam kolomnya di De Telegraaf.

Driessen menilai Giovanni van Bronckhorst tidak lebih baik daripada pendahulunya, Robin van Persie. "Setelah 13 pertandingan liga, analisis berdasarkan angka lebih mengunggulkan Van Persie. Ia meraih tiga poin lebih banyak, 28 berbanding 25, dan berada di posisi kedua."

Ia menyimpulkan Feyenoord terjebak dalam tren menurun. "Permainan mereka tampak sama buruk dan tanpa harapan seperti pada periode buruk November dan Desember tahun lalu di bawah Van Persie."

Pria asal Westland itu juga mengkritik para pemain rekrutan Dévy Rigaux dan menyebut nama mereka dengan nada sinis.

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"Di mana Charles Vanhoutte, Jordan Henderson-nya Belgia, ketika ia harus mengambil kendali?" Mika Mármol, Nacho Ferri, Javi López, dan Reiss Nelson juga disebutnya.

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"Belum lagi Manuel Neuer yang baru, Tjark Ernst, kiper klub 2. Bundesliga Hertha BSC yang didatangkan ke Rotterdam dengan biaya 5 juta (!). Sementara kiper yang lebih baik, Timon Wellenreuther, dijual seharga satu juta," tambahnya.

Driessen menilai Luciano Valente dan Gjivai Zechiël telah menunjukkan kelemahan mereka. "Kesamaan antara kapten baru Valente dan mantan kapten Sem Steijn, yang kini menjadi pemain cadangan, makin terlihat."

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Menurut sang kolumnis, ban kapten seolah membawa kutukan. "Seperti Steijn, Valente mengawali musim dengan baik, tetapi performanya merosot tajam dalam sebulan terakhir. Setelah mencetak lima gol dalam sembilan laga, Steijn dicadangkan oleh Van Persie dalam laga besar melawan PSV."

"Di Heerenveen, kapten Valente ditarik keluar meski ia mengesampingkan kepentingan pribadi demi tim saat bermain di posisi sayap kiri." Selain itu, Driessen menulis bahwa Zechiël juga tidak lagi menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang yang berbakat secara teknik dan dinamis seperti sebelumnya.

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"Untuk saat ini, Van Bronckhorst belum mampu mengatasi masalah itu," kata sang kolumnis, meski ia melihat sang pelatih telah menjadi lebih matang sejak periode sebelumnya di Feyenoord.

"Dengan pembawaannya yang tenang, ia tampak seolah mengendalikan segalanya. Untuk membuktikannya, ia harus segera membalikkan keadaan, baik dari segi hasil maupun permainan di lapangan," tutup Driessen.