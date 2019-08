Gelandang Hotspur, Son Heung-min, menyambut positif keberadaan timnya di Grup B bersama raksasa Jerman, , pada Liga Champions musim 2019/20.

Reaksi Son tersebut diunggah akun Twitter Tottenham, @SpursOfficial, setelah undian fase grup yang dilangsung di Monako, Kamis (29/8) malam WIB.

Selain Bayern, Spurs tergabung bersama Olympiacos [Yunani] dan Crvena Zvezda [ ] pada fase penyisihan.

"Bayern will be special because they are one of the biggest teams in Europe, you’re always excited to play in this competition against these teams. We need to remember and learn from what we did last year."



