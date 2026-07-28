Drama untuk Timon Wellenreuther tak lama setelah hengkang dari Feyenoord

Timon Wellenreuther mengalami cedera. Mantan pemain Feyenoord itu belum lama ini pindah ke VfL Wolfsburg, tetapi kini sudah harus menepi.

Wolfsburg memainkan laga uji coba melawan Olympique Lyon pada Jumat lalu. Duel yang berlangsung selama 105 menit itu dimenangi tim Prancis dengan skor 0-2.

Wellenreuther bermain penuh di bawah mistar, tetapi tidak mampu mencegah tim Jerman menelan kekalahan.

Melalui kanal resmi mereka, Wolfsburg mengabarkan bahwa rekrutan anyar tersebut tidak keluar tanpa cedera dari laga uji coba itu. Penjaga gawang berusia 30 tahun itu mengalami cedera lutut dan karena itu tidak akan tersedia selama beberapa pekan untuk tim asuhan Tobias Strobl.

Tingkat keparahan pasti dari cedera itu belum diketahui, tetapi kondisinya tampak tidak terlalu buruk. Pasalnya, Wellenreuther tidak perlu menjalani operasi.

Pada musim panas ini, Feyenoord melepas sang kiper ke VfL Wolfsburg dengan nilai sekitar satu juta euro, klub yang akan tampil di 2. Bundesliga musim depan. Setelah empat musim, kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah. Bersama klub Rotterdam, Wellenreuther menjuarai Liga Belanda, Piala KNVB, dan Johan Cruijff Schaal.