Kennet Eichhorn harus menunda debutnya untuk Bayer Leverkusen untuk waktu yang belum ditentukan. Talenta top berusia 17 tahun itu pindah ke BayArena musim panas ini, tempat kini didiagnosis adanya gangguan metabolisme.

"Bayer Leverkusen untuk sementara harus bermain tanpa Kennet Eichhorn," tulis klub tersebut melalui saluran resmi. "Setelah pemeriksaan medis spesialis, pada rekrutan baru dari Berlin itu terdiagnosis gangguan metabolisme yang memerlukan perawatan."

"Sebelumnya, ia mengalami beban fisik berlebihan dan penurunan berat badan, sebagian sebagai akibat dari penyakit saluran pencernaan. Pemain berusia 17 tahun itu, setelah berkonsultasi dengan Bayer, dalam waktu dekat akan menjalani perawatan di fasilitas medis khusus."

Direktur olahraga Simon Rolfes menambahkan: "Setelah itu akan ada program rehabilitasi. Kennet berada di awal dari apa yang kami harapkan akan menjadi karier yang sangat panjang di level tertinggi. Kami akan mendukungnya sebaik mungkin."

"Yang penting pada fase ini adalah kami telah mengambil langkah yang tepat untuk pemulihannya dan Kennet mendapatkan waktu serta ketenangan yang ia butuhkan untuk perawatannya, tanpa tekanan apa pun," kata Rolfes.

Eichhorn dianggap sebagai salah satu talenta terbesar Jerman. Musim lalu di Hertha BSC, ia menjadi pemain, starter, dan pencetak gol termuda di 2. Bundesliga. Ia melakoni debut pada pekan kedua musim lalu saat berusia 16 tahun 14 hari di hadapan sekitar 60.000 penonton di Berlin di 2. Bundesliga.

Gelandang bertahan itu hingga saat ini telah memainkan 19 pertandingan di level tertinggi. Musim panas ini ia menuntaskan transfer besar ke Leverkusen, yang membayar sembilan juta euro kepada Hertha. Eichhorn belum tampil dalam pramusim dan kini menjadi jelas alasannya.