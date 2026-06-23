Drama transfer seputar pelatih NAC, Carl Hoefkens, berakhir setelah pengumuman resmi dari OH Leuven

Timmy Simons adalah pelatih kepala baru OH Leuven, demikian diumumkan klub Belgia tersebut pada hari Selasa melalui pernyataan resmi. Carl Hoefkens, yang menurut media Belgia semula menjadi kandidat terkuat untuk posisi tersebut, akhirnya tetap bertahan di NAC Breda.

Meskipun Hoefkens sebelumnya telah menyatakan niatnya untuk bersama NAC berkompetisi di Keuken Kampioen Divisie, rumor mengenai kepergian sang pelatih kembali beredar dalam beberapa hari terakhir. Menurut Het Laatste Nieuws, ia bahkan hampir mencapai kesepakatan dengan OH Leuven.

Pernyataan resmi NAC sebelumnya mengenai keputusan Hoefkens untuk tetap bertahan diduga dimaksudkan untuk meredam gejolak seputar degradasi. Hal tersebut kemudian dibantah oleh sumber-sumber di dalam NAC, demikian dilaporkan Voetbal International, namun Hoefkens tampaknya tetap terbuka terhadap kemungkinan pindah.

Dengan penunjukan Simons sebagai pelatih kepala baru Leuven, drama transfer seputar Hoefkens pun berakhir. Pria Belgia berusia 49 tahun ini menjadi pengganti Felice Mazzù, yang pada gilirannya akan pindah ke KAS Eupen.

Simons masih dikenal terutama dari masa-masa bermainnya di PSV, di mana ia tampil dalam 218 pertandingan antara tahun 2005 dan 2010. Sejak 2021, Simons aktif sebagai pelatih: sebelumnya ia pernah menangani KVC Westerlo, FCV Dender, dan Zulte Waregem.

“Pendekatan Timmy Simons sebagai pelatih di Belgia sangat mudah dikenali bagi mereka yang mengenalnya sebagai pemain: disiplin, struktur, dan intensitas,” kata direktur olahraga Gyorgy Csepregi. “Tim-tim asuhannya dikenal memiliki organisasi yang kuat, tekad untuk memainkan sepak bola yang dominan, serta mentalitas pemenang yang jelas. Kami yakin bahwa dia adalah orang yang tepat untuk mewujudkan ambisi olahraga kami.”

Sementara itu, Hoefkens akan memulai latihan pertama musim baru pada hari Senin sebagai pelatih kepala NAC. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, klub memutuskan untuk tetap mempercayainya sebagai pelatih pasca-degradasi. Hoefkens masih memiliki kontrak satu tahun di Breda.