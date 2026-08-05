Seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, kiper SC Freiburg itu kini ternyata memiliki dua opsi transfer yang cukup menarik. Menurut laporan tersebut, agen Atubolu dari Epic Sports yang dipimpin sosok terkenal dan eksentrik Ali Barat saat ini sedang menuju Italia untuk menggelar pembicaraan dengan Napoli dan Juventus Turin mengenai transfer.





Bahkan disebutkan ada sikap lunak dari Breisgau untuk memungkinkan Atubolu pindah dan mencegahnya menghabiskan satu musim di tribun bersama Freiburg. Menurut laporan itu, Sport-Club hanya meminta €15 juta, bukan €20 juta seperti yang selama ini beredar, untuk kiper berusia 24 tahun tersebut.

Atubolu juga kini disebut jauh lebih kompromistis. Jika beberapa bulan lalu ia terus mengincar kepindahan ke Premier League, sekarang ia juga bisa membayangkan Serie A sebagai liga masa depannya. Hal itu tampaknya juga berkaitan dengan fakta bahwa Atubolu pada akhirnya salah langkah dengan keinginannya untuk pindah.

Dilema transfer Atubolu: Backhaus sudah di depan mata dan peminat sangat minim

Sebab saat Atubolu mendesak untuk hengkang, SCF sudah merekrut Mio Backhaus sebagai pengganti seharga €12 juta dari Werder Bremen. Namun, karena pasar transfer di Premier League, khususnya untuk posisi kiper, sama sekali belum bergerak akibat mekanisme pasar yang berbeda dan sebenarnya bisa diprediksi, Atubolu sempat terancam mendadak harus duduk di tribun di Freiburg karena tidak ada klub peminat yang mampu memenuhi, di satu sisi, tuntutan olahraga Atubolu dan, di sisi lain, tuntutan finansial Sport-Club.

Sejauh ini, dari Inggris kabarnya hanya tim promosi Hull City dan Coventry City yang mendekati Atubolu dan Freiburg. Keduanya tampaknya tidak cukup menarik bagi pemain 24 tahun itu, yang ingin memantapkan diri dalam beberapa tahun ke depan sebagai calon nomor satu baru di timnas Jerman.

Napoli sebenarnya sudah merekrut nomor satu baru

Di Juve, Atubolu kemungkinan akan terlibat duel memperebutkan posisi utama di bawah mistar dengan Michele Di Gregorio. Napoli sebenarnya baru merekrut nomor satu baru pada musim panas ini dalam diri Vanja Milinkovic-Savic. Kiper 29 tahun itu musim lalu sudah bermain untuk Azzurri dengan status pinjaman dari FC Torino dengan biaya sangat besar sebesar €15 juta, sebelum kemudian dipermanenkan lewat kewajiban beli senilai €6 juta lagi.