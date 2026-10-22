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Musim Manchester United mencapai titik terendah baru pada Rabu malam setelah kekalahan telak 4-1 dari Como memicu saling sindir secara terbuka antara Michael Carrick dan Bruno Fernandes. Hasil memalukan di Liga Champions itu membuat masa depan sang manajer sangat diragukan, menyusul penampilan yang minim disiplin taktik dan upaya fisik.

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Mimpi buruk di Italia utara

Manchester United menjalani malam yang menyedihkan di Stadion Giuseppe Sinigaglia, menelan kekalahan kelima dalam 11 pertandingan musim ini. Penampilan buruk di kompetisi Eropa pada Rabu itu juga memperpanjang rentetan tanpa kemenangan mereka menjadi tujuh pertandingan di semua kompetisi.

Kapten United ditarik keluar setelah 67 menit dalam pertandingan yang memperlihatkan raksasa Liga Primer itu kalah jauh dari lawannya. Seusai laga, situasi memanas ketika sang kapten dan manajer saling melontarkan kritik tajam di hadapan publik mengenai penyebab kekalahan di Italia tersebut.

Perdebatan soal taktik dan usaha

Setelah diganti, Fernandes langsung menunjuk jajaran pelatih sebagai pihak yang bertanggung jawab. Pengatur permainan asal Portugal itu mempertanyakan rencana permainan, dengan mengatakan: "Itu keputusan staf untuk tidak melakukan pressing satu lawan satu dan terkadang membiarkan ruang di belakang."

Ketika diberi tahu tentang pernyataan itu dalam sesi media seusai pertandingan, manajer berusia 45 tahun tersebut tidak tinggal diam. Carrick justru membalas dengan secara terbuka mempertanyakan etos kerja para pemainnya.

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"Kami sebenarnya menerapkan pressing satu lawan satu secara parsial di babak kedua, lalu kebobolan karenanya," jelas Carrick. Ia kemudian menyampaikan pesan tegas kepada Fernandes: "Apa pun sistem yang Anda gunakan, apa pun taktik yang Anda terapkan, jika Anda tidak berlari, tidak berlari ke depan, dan tidak berlari kembali ke belakang, Anda tidak akan menang."

Getty Images

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Tekanan meningkat dan permintaan maaf kepada suporter

Perselisihan terbuka itu membuat manajer United semakin disorot. Setelah mendapat kontrak baru berdurasi dua tahun pada Mei menyusul finis di posisi ketiga liga, kemerosotan mendadak di kompetisi domestik dan Eropa kini menempatkan posisinya dalam bahaya.

Setelah meminta maaf secara langsung kepada suporter yang datang mendukung saat peluit akhir berbunyi, sang pelatih ditanya apakah ia khawatir akan dipecat. Ia menegaskan bahwa fokusnya sepenuhnya tertuju kepada para suporter klub yang kecewa, bukan pada status pekerjaannya sendiri.

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"Dengar, saya sama sekali belum memikirkan posisi saya sendiri. Ini untuk para suporter; saya pernah menjadi salah satu dari mereka yang menyaksikan pertandingan seperti itu, dan saya sama sekali tidak senang," ungkap Carrick. "Sejujurnya, saya sangat marah. Kami bisa menang, kami bisa kalah, tetapi cara kami bermain malam ini tidak bisa diterima. Saya hanya ingin para suporter tahu bahwa saya memahami perasaan mereka, tentu saja."

Berjuang mempertahankan posisi





Getty Images





Para petinggi Old Trafford kini menghadapi keputusan besar mengenai posisi manajer. Rentetan tujuh pertandingan tanpa kemenangan sudah cukup mengkhawatirkan, tetapi permusuhan terbuka antara pelatih dan kapten klub mengisyaratkan keretakan di ruang ganti.

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Skuad harus segera menemukan cara untuk memulihkan intensitas fisik dan keselarasan taktik. Tanpa perubahan cepat dalam performa dan sikap, kepemimpinan saat ini tampaknya akan segera berakhir.