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Chicago Fire yang dipimpin Robert Lewandowski menerima pukulan telak setelah kalah dengan skor 2-1 dari Charlotte FC pada laga pembuka seri tiga pertandingan babak pertama fase gugur MLS Cup.

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Meski menguasai penguasaan bola, tim ini kebobolan gol cepat tak lama setelah babak kedua dimulai lewat Liel Abada, sebelum sang penyerang asal Polandia menyamakan kedudukan pada menit ke-68.

Meskipun tuan rumah mengganti kiper mereka sebagai antisipasi adu penalti, tim tamu justru mendapatkan hadiah penalti di masa injury time.

Pada menit 90+4, Gregg Berhalter, pelatih kepala Chicago Fire, memutuskan melakukan pergantian dengan memasukkan kiper cadangan Josh Cohen untuk menggantikan kiper utama Chris Brady, karena dinilai lebih baik dalam menghalau tendangan penalti.

Hanya beberapa menit setelah kiper cadangan itu masuk, jalannya laga berbalik setelah bola mengenai tangan bek Chicago, Jack Elliott, di dalam kotak penalti pada menit 90+7.

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Setelah meninjau tayangan VAR, wasit memberikan penalti untuk Charlotte, dan Pep Biel maju sebagai eksekutor.

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Cohen berhasil menepis tendangan tersebut dengan gemilang, tetapi keberuntungan tidak berpihak kepadanya hingga akhir. Bola memantul kembali ke arah Pep, yang kemudian menceploskannya ke gawang pada menit 90+12 dan memastikan kemenangan dramatis Charlotte dengan skor 2-1.

Kedua tim dijadwalkan kembali bertemu pada laga kedua seri ini Sabtu mendatang di Stadion Bank of America, markas Charlotte.

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Messi Mengalami Nasib Serupa

Inter Miami menerima pukulan telak di awal perjalanan mereka di fase gugur Major League Soccer setelah tumbang dari tamunya, Columbus Crew, dengan skor 0-3 dalam laga yang penuh kejutan. Hasil ini menempatkan bintang Argentina Lionel Messi dan rekan-rekannya di bawah tekanan besar jelang laga kedua, yang bisa menentukan nasib tim dalam upaya mempertahankan gelar.

Kekalahan ini bukan sekadar sandungan biasa bagi Inter Miami, yang memasuki kompetisi dengan ambisi besar setelah menjuarai edisi sebelumnya. Kekalahan tersebut datang pada momen yang sangat krusial dan kembali memunculkan kekhawatiran yang pernah membayangi tim dalam pengalaman mereka sebelumnya di fase gugur, yang menggunakan format "terbaik dari 3 pertandingan".

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Mengapa Inter Miami Tidak Perlu Membalas Kekalahan Tiga Gol?

Meski hasilnya menyakitkan, Inter Miami tidak perlu menang dengan selisih empat gol di laga kedua. Mereka cukup meraih kemenangan dengan skor berapa pun untuk menyamakan jumlah kemenangan dengan Columbus Crew dan memaksakan laga ketiga sebagai penentu jika masing-masing tim memenangi satu pertandingan.

Hal ini disebabkan oleh format babak pertama fase gugur MLS musim 2026, yang menggunakan seri tiga pertandingan dengan sistem terbaik dari tiga, bukan agregat gol dalam laga kandang dan tandang.

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Berdasarkan format ini, tim yang lebih dulu meraih dua kemenangan akan lolos, sementara tidak ada hasil imbang dalam setiap pertandingan. Jika waktu normal berakhir imbang, laga langsung dilanjutkan dengan adu penalti tanpa babak perpanjangan waktu.

Dengan demikian, kekalahan Inter Miami belum berarti mereka tersingkir dari kompetisi, tetapi membuat posisi mereka semakin sulit. Mereka kini wajib menang di laga tandang pada pertandingan kedua yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November di stadion Columbus, negara bagian Ohio.

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Jika Messi dan rekan-rekannya berhasil menang, kedua tim akan memiliki jumlah kemenangan yang sama, sehingga laga ketiga yang menentukan akan digelar di kandang Inter Miami pada 1 atau 2 Desember, sesuai jadwal yang telah diumumkan.

Namun, jika kembali kalah, tim akan tersingkir lebih awal dan kehilangan kesempatan untuk mempertahankan gelar.