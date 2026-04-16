Drama Liga Champions berdampak besar: pemain bintang akan segera hengkang dari Real Madrid

Kemungkinan Álvaro Arbeloa tetap menjadi pelatih Real Madrid musim depan tampaknya sangat kecil. Menurut The Athletic, sangat mungkin bahwa klub asal Madrid itu akan segera berpisah dengan pengganti sementara Xabi Alonso, meskipun pemecatan tersebut diperkirakan tidak akan terjadi sebelum akhir musim.

Berita ini muncul setelah Real Madrid tersingkir oleh Bayern München di Liga Champions. Real Madrid membutuhkan kemenangan di Allianz Arena dan sempat memimpin hingga tiga kali, namun akhirnya kalah 4-3 setelah kartu merah yang diterima Eduardo Camavinga.

Akibat tersingkirnya dari kompetisi bernilai miliaran euro ini, Los Blancos hampir pasti tidak akan meraih gelar apa pun musim ini, mengingat mereka sebelumnya sudah tersingkir dari turnamen piala dan FC Barcelona memimpin dengan selisih sembilan poin di LaLiga.

Meskipun musim tanpa gelar ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Arbeloa—ia baru ditunjuk pada Januari—mantan bek kanan ini kemungkinan besar akan menanggung konsekuensi dari situasi sulit ini. Menurut The Athletic, Real Madrid hampir pasti akan berpisah lebih awal dengan Arbeloa, yang kontraknya dilaporkan berlaku hingga akhir musim depan.

Musim ini, sepertinya, dia diperbolehkan untuk menyelesaikannya. “Alasan di balik ini adalah bahwa tidak ada gunanya menunjuk pelatih baru sekarang, dengan begitu sedikit yang dipertaruhkan, dan bahwa Arbeloa – seorang yang benar-benar setia pada klub – telah cukup memperbaiki suasana di ruang ganti untuk mempertahankan lingkungan profesional hingga Mei.”

Arbeloa sendiri mengatakan pada Rabu malam, setelah kekalahan di Jerman, bahwa ia siap menerima kemungkinan pemecatan. “Itu adalah keputusan klub dan saya adalah pendukung yang setia. Satu-satunya yang saya inginkan adalah Real Madrid menang, siapa pun yang memimpin.”

Spekulasi mengenai pengganti Arbeloa setidaknya sudah dimulai sejak lama. Nama Jürgen Klopp sudah lama beredar, baru-baru ini Didier Deschamps dikaitkan dengan posisi pelatih di ibu kota Spanyol, dan jika kita mempercayai The Athletic, Mauricio Pochettino adalah kandidat serius.