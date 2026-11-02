Jadwal pertandingan nyaris tak bisa lebih kejam dari ini. Dalam laga besar Bundesliga melawan Borussia Dortmund yang berakhir 2-2, Bayern Munich kehilangan beberapa pemain sekaligus karena cedera. Lalu, siapa lawan mereka berikutnya pada Selasa? Atletico Madrid, yang dikenal sebagai salah satu tim paling tangguh di Eropa. Setelah dua hasil imbang melawan Viking Stavanger dan Arsenal, Bayern harus menang dalam persaingan untuk lolos langsung ke babak 16 besar Liga Champions.

Situasi pemain menjelang laga ini terutama mengkhawatirkan di lini serang: Empat dari tujuh pemain senior yang sudah mapan dipastikan absen, sementara satu lainnya diragukan tampil. Luis Diaz (robekan berkas otot) kemungkinan baru kembali pada akhir November, sedangkan Jamal Musiala (robekan serat otot) diperkirakan akan kembali bermain Sabtu mendatang melawan FSV Mainz 05. Saat menghadapi Dortmund, Ismael Saibari dan Serge Gnabry sudah harus ditarik keluar pada babak pertama. Pada Minggu, Bayern mengumumkan diagnosis keduanya.

Saibari mengalami robekan ligamen sindesmosis di pergelangan kaki kanannya. Ia sudah menjalani operasi dan kemungkinan absen selama tiga hingga empat bulan, seperti dijelaskan direktur olahraga Max Eberl pada Senin. Gnabry mengalami cedera otot di bagian belakang paha kirinya. Eberl memperkirakan "ia tidak akan bisa bermain hingga Natal." Michael Olise juga ditarik keluar karena mengalami masalah lutut saat melawan Dortmund. Bayern tidak memberikan keterangan mengenai kondisinya, tetapi ia kembali berlatih pada Senin dengan penyangga lutut, yang mengindikasikan bahwa ia mungkin tampil melawan Atletico.

Selain pemain asal Prancis itu, yang tersisa hanya penyerang tengah Harry Kane, yang secara keseluruhan tampil kurang beruntung melawan Dortmund dan bahkan gagal mengeksekusi penalti, serta Lennart Karl, yang saat ini menjadi sasaran perdebatan sengit, menyia-nyiakan peluang untuk meraih kemenangan pada masa tambahan waktu melawan Dortmund, dan sedang berusaha menemukan kembali performanya.

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Bayern Munich: Opsi apa yang masih dimiliki Aaron Danks di lini serang?

Dalam formasi 4-2-3-1 Bayern, dua posisi di lini serang akan kosong. Pelatih kepala sementara Aaron Danks kemungkinan akan mengisi posisi itu dengan pemain yang pada dasarnya berposisi sebagai pemain bertahan. Alphonso Davies bisa memulai laga di sayap kiri, sementara Nathaniel Brown atau Tom Bischof mengisi posisi nomor sepuluh.

Di tengah keterbatasan pemain seperti sekarang, Bayern diuntungkan oleh banyaknya pemain yang bisa bermain di berbagai posisi. Jajaran pimpinan olahraga yang dipimpin Max Eberl boleh merasa kebijakan transfer mereka terbukti tepat dalam hal ini. Begitu pula tim pelatih, yang rutin mencoba para pemainnya di berbagai posisi. Peran yang direncanakan untuk Davies, Brown, dan Bischof bukan hal baru bagi mereka. Konrad Laimer juga menjadi contoh keluwesan bermain: Belakangan ia bermain di lini tengah saat Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic absen, tampil gemilang sebagai bek kanan melawan Dortmund, dan juga bisa bermain di sisi kiri.

Dengan demikian, Bayern kemungkinan masih bisa menyusun susunan pemain inti yang cukup memadai untuk menghadapi Atletico. Masalahnya, Danks setelah itu hampir tidak punya ruang untuk bereaksi, baik jika ada pemain yang cedera maupun jika jalannya pertandingan menuntut perubahan. Opsi pemain senior di bangku cadangannya, bergantung pada siapa yang masuk susunan pemain inti, adalah Bischof atau Brown; para bek Hiroki Ito, Sacha Boey, serta Jonathan Tah atau Min-Jae Kim. Selain itu ada para pemain muda David Santos Daiber dan Tim Binder, yang belakangan rutin masuk skuad.

Mungkin Danks juga akan teringat pada salah satu pemain yang tampil menonjol selama pramusim dan memanggil Bastian Assomo. Penyerang tengah yang baru berusia 16 tahun itu menarik perhatian kala itu lewat penampilan yang sangat matang sekaligus menyegarkan, bahkan mencetak dua gol. Pada Sabtu, Assomo mencetak dua gol saat tim cadangan Bayern bermain imbang 5-5 dalam laga sengit melawan TSV Landsberg. Ia masih menunggu pemanggilan pertamanya ke skuad utama musim ini dan setidaknya bisa menjadi opsi pemain pengganti yang menarik. Namun, untuk laga melawan Atletico pada Selasa, ia masih harus menunggu kesempatan pertamanya bersama tim utama. Namanya tidak ada dalam rombongan Bayern, pemegang rekor gelar juara Jerman, yang berangkat ke Madrid pada Senin.

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Perlukah Bayern Munich mendatangkan pemain pada bursa transfer musim dingin?

Kiper Jonas Urbig juga mengakhiri laga melawan Dortmund dalam kondisi tidak fit. Setelah bertabrakan dengan Carney Chukwuemeka, Urbig, menurut Eberl, "sama sekali tidak terlihat seperti orang yang hendak pergi ke pesta pernikahan". Sementara itu, kiper utama Manuel Neuer berharap bisa kembali bermain melawan Atletico. "Saya harap begitu," katanya saat meninggalkan stadion.

Rentetan pemain yang absen memicu perdebatan yang wajar setelah laga melawan Dortmund: Skuad Bayern kecil, dan apakah sebaiknya mereka menambah pemain lewat transfer pada musim dingin? Menurut CEO Jan-Christian Dreesen, pertanyaan itu muncul "terlalu dini". Eberl menambahkan: "Bukannya sekarang ada lima pemain yang harus absen selama setengah tahun." Namun, ia tak ingin ucapannya menjadi pertanda buruk dan segera mengetukkan kepalan tangannya ke dahi untuk berjaga-jaga. Lagi pula, mereka memang sengaja memilih skuad kecil agar para pemain muda binaan klub mendapat kesempatan untuk membuat terobosan besar. Musim lalu Karl. Kini mungkin Binder, Daiber Santos, atau Assomo.

Di tengah situasi yang mengkhawatirkan ini, Kane bahkan bisa melihat sisi positifnya: "Lebih baik ini terjadi sekarang daripada pada Maret atau April. Tentu kita berharap itu tidak pernah terjadi. Namun, dari sejarah sepakbola, kita tahu bahwa cedera akan selalu datang lagi." Dengan begitu banyak kesialan yang dialami Bayern saat ini, mungkin cukup banyak keberuntungan akan terkumpul untuk fase penentuan musim nanti. Lagi pula, bukan hanya cedera yang menghambat Bayern. Ada pula kejadian berat lain, seperti iritasi selaput otak yang dialami pelatih Vincent Kompany dan meninggalnya ayah Kimmich.