Jadwal pertandingan seolah tak mengenal belas kasihan. FC Bayern kehilangan beberapa pemain akibat cedera saat bermain imbang 2-2 melawan Borussia Dortmund dalam laga besar Bundesliga. Lantas, siapa lawan mereka berikutnya pada Selasa? Atletico Madrid, yang dikenal sebagai salah satu tim paling tangguh di Eropa. Setelah dua hasil imbang melawan Viking Stavanger dan FC Arsenal, tim asal München itu mutlak membutuhkan kemenangan dalam persaingan untuk lolos langsung ke babak 16 besar Liga Champions.

Kondisi skuad menjelang laga sangat mengkhawatirkan, terutama di lini serang: Empat dari tujuh pemain senior yang sudah mapan dipastikan absen, sementara satu lainnya diragukan tampil. Luis Diaz (robekan berkas otot) kemungkinan baru kembali pada akhir November, sedangkan Jamal Musiala (robekan serabut otot) diperkirakan akan kembali bermain Sabtu mendatang melawan FSV Mainz 05. Saat menghadapi BVB, Ismael Saibari dan Serge Gnabry sudah harus ditarik keluar pada babak pertama. FC Bayern mengumumkan diagnosis keduanya pada Minggu.

Saibari mengalami robekan ligamen sindesmosis di pergelangan kaki kanannya. Ia sudah menjalani operasi dan kemungkinan absen selama tiga bulan. Gnabry mengalami cedera otot di bagian belakang paha kirinya, dengan perkiraan waktu pemulihan satu hingga dua bulan. Michael Olise juga ditarik keluar dalam kondisi cedera saat melawan BVB karena masalah lutut. FC Bayern tidak memberikan keterangan mengenai kondisinya, sehingga ia diragukan tampil melawan Atletico.

Jika Olise juga absen, pilihan yang tersisa hanyalah penyerang tengah Harry Kane, yang menjalani laga kurang beruntung secara keseluruhan melawan BVB dan bahkan gagal mengeksekusi penalti, serta Lennart Karl, yang saat ini menjadi sasaran perdebatan sengit, menyia-nyiakan peluang untuk meraih kemenangan pada waktu tambahan melawan BVB, dan masih berusaha menemukan performanya.

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FC Bayern: Pilihan apa yang masih dimiliki Aaron Danks di lini serang?

Dalam skema 4-2-3-1 München, dua posisi di lini serang akan kosong. Pelatih kepala interim Aaron Danks kemungkinan akan mengisinya dengan pemain yang pada dasarnya berposisi bertahan. Alphonso Davies bisa tampil sejak awal di sayap kiri, sementara Nathaniel Brown atau Tom Bischof menempati posisi nomor sepuluh.

Di tengah keterbatasan pemain seperti sekarang, FC Bayern diuntungkan oleh kemampuan banyak pemainnya untuk tampil di berbagai posisi. Jajaran petinggi bidang olahraga yang dipimpin Max Eberl bisa merasa kebijakan transfer mereka terbukti tepat dalam hal ini. Begitu pula staf pelatih, yang secara rutin mencoba para pemain di posisi berbeda. Peran yang direncanakan bagi Davies, Brown, dan Bischof bukanlah hal baru bagi mereka. Konrad Laimer juga menjadi contoh fleksibilitas: Belakangan ia bermain di lini tengah saat Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic absen, tampil gemilang sebagai bek kanan melawan BVB, dan juga bisa bermain di sisi kiri.

Dengan demikian, susunan pemain inti melawan Atletico pada akhirnya masih bisa diisi dengan cukup baik. Masalahnya, Danks nyaris tidak punya ruang untuk bereaksi setelah itu, baik terhadap kemungkinan cedera maupun perkembangan pertandingan. Pilihan pemain seniornya dari bangku cadangan, bergantung pada susunan pemain inti, adalah Bischof atau Brown, para bek Hiroki Ito, Sacha Boey, dan Jonathan Tah atau Min-Jae Kim. Selain itu, ada talenta muda David Santos Daiber dan Tim Binder, yang belakangan rutin masuk skuad.

Mungkin Danks juga teringat pada salah satu pemain yang tampil menonjol selama pramusim dan memanggil Bastian Assomo. Penyerang tengah yang baru berusia 16 tahun itu ketika itu menarik perhatian lewat penampilan yang luar biasa matang sekaligus menyegarkan, bahkan mencetak dua gol. Pada Sabtu, Assomo memborong dua gol saat tim cadangan klub bermain imbang 5-5 dalam laga sengit melawan TSV Landsberg. Ia masih menunggu pemanggilan pertamanya ke skuad senior musim ini dan setidaknya bisa menjadi opsi pemain pengganti yang menarik.

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Perlukah FC Bayern memperkuat skuad pada bursa transfer musim dingin?

Kiper Jonas Urbig juga keluar dari pertandingan melawan BVB dalam kondisi cedera. Menurut Eberl, setelah bertabrakan dengan Carney Chukwuemeka, Urbig "sama sekali tidak terlihat seperti orang yang hendak pergi ke pesta pernikahan". Sementara itu, kiper utama Manuel Neuer setidaknya berharap bisa kembali bermain melawan Atletico. "Saya harap begitu," ujarnya saat meninggalkan arena.

Rentetan pemain yang absen memicu perdebatan yang wajar selepas laga melawan Dortmund: Apakah skuad yang kecil ini sebaiknya diperbesar melalui tambahan pemain pada bursa transfer musim dingin? Bagi ketua dewan direksi Jan-Christian Dreesen, pertanyaan itu diajukan "terlalu dini". Eberl menambahkan: "Situasinya bukan berarti sekarang ada lima pemain yang akan absen selama setengah tahun." Namun, ia tak ingin menantang nasib dan segera mengetukkan kepalan tangannya ke dahi untuk berjaga-jaga. Lagi pula, keputusan untuk memiliki skuad kecil memang diambil secara sadar agar para talenta muda klub mendapat kesempatan untuk membuat terobosan besar. Musim lalu Karl. Kini mungkin Binder, Daiber Santos, atau Assomo.

Di tengah situasi sulit ini, Kane bahkan bisa melihat sisi positifnya: "Lebih baik ini terjadi sekarang daripada pada Maret atau April. Tentu saja, kita berharap ini tidak pernah terjadi. Namun, dari sejarah sepakbola, kita tahu bahwa cedera akan selalu datang lagi." Dengan begitu banyaknya nasib buruk yang saat ini menimpa FC Bayern, mungkin saja cukup banyak keberuntungan akan terkumpul bagi mereka untuk fase penentuan musim ini. Bagaimanapun, bukan hanya cedera yang menghambat tim asal München itu. Ada pula kejadian berat lainnya, seperti iritasi selaput otak yang dialami pelatih Vincent Kompany dan meninggalnya ayah Kimmich.