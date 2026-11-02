Jadwal pertandingan nyaris tak bisa lebih kejam dari ini. FC Bayern kehilangan beberapa pemain karena cedera saat bermain imbang 2-2 melawan Borussia Dortmund dalam laga papan atas Bundesliga. Dan siapa lawan mereka berikutnya pada Selasa? Atletico Madrid, yang dikenal sebagai salah satu tim paling tangguh di Eropa. Setelah dua hasil imbang melawan Viking Stavanger dan FC Arsenal, tim asal Munich itu sangat membutuhkan kemenangan dalam perebutan tiket langsung ke babak 16 besar Liga Champions.

Kondisi skuad menjelang pertandingan sangat mengkhawatirkan, terutama di lini serang: Empat dari tujuh pemain senior yang sudah mapan dipastikan absen, sementara satu lainnya diragukan tampil. Luis Diaz (robekan berkas otot) kemungkinan baru kembali pada akhir November, sedangkan Jamal Musiala (robekan serat otot) diperkirakan menjalani laga pertamanya setelah pulih pada Sabtu mendatang melawan FSV Mainz 05. Saat menghadapi BVB, Ismael Saibari dan Serge Gnabry harus ditarik keluar pada babak pertama, dan FC Bayern mengumumkan diagnosis cedera keduanya pada Minggu.

Saibari mengalami robekan ligamen sindesmosis di pergelangan kaki kanannya. Ia sudah menjalani operasi dan kemungkinan absen selama tiga bulan. Gnabry mengalami cedera otot di bagian belakang paha kirinya, dengan perkiraan waktu pemulihan satu hingga dua bulan. Michael Olise juga ditarik keluar dalam kondisi cedera saat melawan BVB karena masalah lutut. FC Bayern tidak memberikan keterangan mengenai kondisinya, tetapi ia kembali berlatih pada Senin dengan mengenakan penyangga lutut, yang mengisyaratkan bahwa ia mungkin bisa tampil melawan Atletico.

Selain pemain asal Prancis itu, yang tersisa hanyalah penyerang tengah Harry Kane, yang secara keseluruhan tampil kurang beruntung melawan BVB dan bahkan gagal mengeksekusi penalti, serta Lennart Karl, yang saat ini menjadi sasaran perdebatan sengit, menyia-nyiakan peluang untuk meraih kemenangan pada masa tambahan waktu melawan BVB, dan tengah berusaha menemukan kembali performanya.

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FC Bayern: Opsi Apa yang Masih Dimiliki Aaron Danks di Lini Serang?

Dalam formasi 4-2-3-1 tim asal Munich itu, berarti ada dua posisi kosong di lini serang. Pelatih kepala sementara Aaron Danks kemungkinan akan menempatkan pemain yang pada dasarnya berposisi bertahan di sana. Alphonso Davies bisa memulai laga di sayap kiri, sementara Nathaniel Brown atau Tom Bischof mengisi posisi nomor sepuluh.

Di tengah kondisi skuad yang serba terbatas seperti sekarang, FC Bayern diuntungkan oleh banyaknya pemain yang bisa dimainkan di berbagai posisi. Jajaran petinggi bidang olahraga yang dipimpin Max Eberl boleh merasa kebijakan transfer mereka terbukti tepat dalam hal ini. Begitu pula staf pelatih, yang rutin menguji para pemainnya di posisi berbeda. Peran yang direncanakan bagi Davies, Brown, dan Bischof bukan hal baru bagi mereka. Konrad Laimer juga menjadi contoh fleksibilitas: Belakangan ia bermain di lini tengah saat Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic absen, tampil gemilang sebagai bek kanan melawan BVB, dan juga bisa bermain di sisi kiri.

Dengan demikian, FC Bayern pada akhirnya masih bisa menyusun susunan pemain inti yang cukup layak untuk menghadapi Atletico. Masalahnya, Danks kemudian hampir tidak punya ruang untuk melakukan perubahan, baik jika ada pemain yang cedera maupun untuk merespons jalannya pertandingan. Opsi pemain seniornya di bangku cadangan, bergantung pada siapa yang menjadi starter, adalah Bischof atau Brown, para bek Hiroki Ito, Sacha Boey, dan Jonathan Tah atau Min-Jae Kim. Selain itu, ada talenta David Santos Daiber dan Tim Binder, yang belakangan rutin masuk skuad.

Danks mungkin juga teringat pada salah satu pemain muda yang mencuri perhatian selama pramusim dan memanggil Bastian Assomo. Penyerang tengah yang baru berusia 16 tahun itu ketika itu menarik perhatian lewat penampilan yang luar biasa matang sekaligus menyegarkan dan bahkan mencetak dua gol. Pada Sabtu, Assomo memborong dua gol saat tim cadangan FC Bayern bermain imbang 5-5 dalam laga sengit melawan TSV Landsberg. Ia masih menunggu pemanggilan pertamanya ke skuad utama musim ini dan setidaknya bisa menjadi opsi pemain pengganti yang menarik. Namun, untuk pertandingan melawan Atletico pada Selasa, ia masih harus menunggu kesempatan pertamanya bersama tim utama. Namanya tidak masuk dalam rombongan klub tersukses di Jerman itu yang berangkat ke Madrid pada Senin.

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Perlukah FC Bayern Memperkuat Skuad di Bursa Transfer Musim Dingin?

Kiper Jonas Urbig juga mengakhiri laga melawan BVB dalam kondisi cedera. Menurut Eberl, setelah berbenturan dengan Carney Chukwuemeka, Urbig "sama sekali tidak terlihat seperti orang yang hendak pergi ke pesta pernikahan". Sementara itu, kiper utama Manuel Neuer berharap bisa kembali bermain melawan Atletico. "Saya harap begitu," katanya saat meninggalkan arena.

Rentetan pemain yang absen memicu perdebatan yang wajar seusai laga melawan Dortmund mengenai tipisnya skuad FC Bayern dan apakah mereka sebaiknya menambah pemain melalui transfer pada musim dingin. Menurut ketua dewan direksi Jan-Christian Dreesen, pertanyaan itu "terlalu dini". Eberl menambahkan, "Bukannya sekarang ada lima pemain yang akan absen selama setengah tahun." Namun, ia tak ingin ucapannya berujung sial dan segera mengetukkan kepalan tangan ke dahinya untuk berjaga-jaga. Lagi pula, mereka memang sengaja memilih skuad kecil agar talenta dari klub sendiri mendapat kesempatan untuk meraih terobosan besar. Musim lalu Karl. Kini mungkin Binder, Daiber Santos, atau Assomo.

Sementara itu, Kane bahkan bisa melihat sisi positif dari situasi sulit ini: "Lebih baik ini terjadi sekarang daripada pada Maret atau April. Tentu saja, kita berharap ini tidak pernah terjadi. Namun, dari sejarah sepakbola, kita tahu bahwa cedera akan selalu datang lagi." Dengan begitu banyak kesialan yang kini menimpa FC Bayern, mungkin keberuntungan yang cukup besar akan terkumpul untuk fase penentuan musim ini. Lagi pula, bukan hanya cedera yang menghambat tim asal Munich tersebut. Ada pula kejadian berat lainnya, seperti iritasi selaput otak yang dialami pelatih Vincent Kompany dan meninggalnya ayah Kimmich.