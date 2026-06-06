Drama besar: bintang utama tim dibawa keluar lapangan sambil menangis seminggu sebelum Piala Dunia

Paraguay menanti dengan cemas kabar terbaru mengenai Julio Enciso. Penyerang serba bisa itu harus meninggalkan lapangan dengan tandu pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Saat itu, ia tampak sangat terharu.

Pada Jumat malam, pertandingan perpisahan Paraguay dijadwalkan berlangsung. Negara di Amerika Selatan itu berhadapan dengan Nikaragua.

Hanya dalam waktu 25 menit, nasib buruk menimpa Enciso. Setelah terjadi benturan, ia meraba paha belakang dan pinggangnya. Tampaknya ia mengalami cedera ganda.

Tandu harus dibawa ke lapangan untuk mengangkut penyerang tersebut keluar lapangan. Pemain RC Strasbourg itu terlihat sangat emosional: ia menangis.

Setelah pertandingan, pelatih tim nasional berbicara tentang cedera tersebut dalam konferensi pers. “Semoga ini hanya cedera akibat benturan dan bukan cedera otot. Kami berharap dia bisa tampil di Piala Dunia.”

Enciso mencetak empat gol dalam 32 penampilan internasional untuk Paraguay. Di level klub, ia pernah bermain untuk Brighton & Hove Albion, Ipswich Town, dan Strasbourg.

Paraguay akan bertanding di Grup D melawan Amerika Serikat, Turki, dan Australia. Turnamen ini akan dimulai dengan pertandingan melawan tuan rumah pada 13 Juni.