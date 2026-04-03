Drama besar: Bintang muda Ajax yang telah tampil dalam 18 pertandingan Eredivisie harus menjalani operasi

Jan Faberski mengalami cedera parah pada lututnya, demikian diungkapkan penyerang PEC Zwolle tersebut melalui media sosialnya. Pemain kidal yang dipinjamkan dari Ajax ini harus menjalani operasi dan untuk sementara waktu tidak akan bermain.

Faberski mengalami cedera saat pertandingan kualifikasi Euro antara Timnas Polandia U-21 (4-1) melawan Timnas Armenia U-21 pekan lalu.





Melalui Instagram, ia menanggapi drama pribadi ini. “Sungguh sulit dan menyakitkan untuk menulis bahwa saya tidak bisa melakukan hal yang paling saya sukai untuk sementara waktu. Namun, saya tetap bersikap positif dan tahu bahwa saya akan kembali lebih kuat dari sebelumnya.”

“Saya telah menjalani operasi dan masih harus menempuh perjalanan panjang menuju pemulihan. Saya akan menghadapi tantangan ini dengan energi positif dan bersyukur atas dukungan orang-orang yang mendukung saya,” tutupnya.

Faberski dipinjamkan ke PEC Zwolle musim ini. Sejauh ini, ia terutama tampil sebagai pemain pengganti. Untuk De Blauwvingers, ia memberikan dua assist. Ia belum mencetak gol dalam 18 pertandingan VriendenLoterij Eredivisie.











