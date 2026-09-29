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imago-sport-1083535765.jpgZUMA Press Wire
Bart DHanis
Diterjemahkan oleh

Drama besar bagi FC Barcelona: pemain paling menonjol cedera jelang pekan-pekan krusial

Barcelona

Raphinha meninggalkan lapangan dalam keadaan cedera pada Selasa siang saat laga uji coba antara Australia dan Brasil (2-4). Seberapa parah cederanya masih harus dilihat.

Penyerang Brasil itu tampil sebagai starter pada Selasa siang di Australia. Tim asuhan Carlo Ancelotti tidak memulai laga dengan baik dan bahkan sempat tertinggal.

Raphinha sendiri yang mencetak gol penyeimbang tepat menjelang turun minum dari titik penalti. Namun, setelah jeda, penyerang FC Barcelona itu tidak kembali ke lapangan.

Ia tetap berada di ruang ganti karena mengalami cedera otot, demikian telah dikonfirmasi federasi Brasil. Endrick masuk menggantikannya.

Seberapa serius tepatnya cedera tersebut masih harus dilihat. Federasi Brasil akan memberikan pembaruan baru pada Selasa nanti mengenai cedera sang penyerang bintang.

Kabar ini menjadi pukulan telak bagi FC Barcelona. Pasalnya, pada akhir Oktober klub itu akan menghadapi rival abadi Real Madrid di LaLiga dan Paris Saint-Germain di Liga Champions.

Raphinha tampil luar biasa untuk Barça musim ini. Dalam hanya tujuh pertandingan liga, ia sudah mencetak dua belas gol. Ia juga sudah mengoleksi tiga assist.

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