Dragi tentang sambutan bagi tim nasional Mesir: Para penggemar tidak hanya bertepuk tangan untuk hasil pertandingan saja

Hafiz Daraji, komentator asal Aljazair di saluran "BeIN Sports", memuji sambutan resmi dan antusiasme masyarakat yang diterima tim nasional Mesir saat tiba di tanah air.

Timnas Mesir berhasil mencuri perhatian di Piala Dunia berkat penampilan gemilangnya saat melawan Argentina, meskipun akhirnya kalah 2-3 dari juara bertahan di babak 16 besar turnamen tersebut.

Dragi menulis melalui akunnya di platform X, “Sambutan meriah yang legendaris yang diterima tim Firaun hari ini bukanlah perayaan atas trofi atau medali, melainkan penghargaan bagi tim yang berjuang dengan penuh kehormatan, menampilkan penampilan luar biasa, dan mengembalikan keyakinan para pendukung Mesir akan kemampuan tim nasional mereka untuk bersaing dengan tim-tim besar dunia.”

Ia melanjutkan, “Adegan-adegan ini menegaskan bahwa penonton tidak hanya bertepuk tangan untuk hasil pertandingan, tetapi juga untuk semangat, pengorbanan, kejantanan, dan perjuangan hingga menit terakhir.”

Komentator asal Aljazair itu menjelaskan, “Salut untuk rakyat Mesir yang setia, dan selamat untuk tim nasional yang meninggalkan Piala Dunia dengan kepala tegak, setelah meninggalkan jejak yang akan tetap terukir dalam ingatan Piala Dunia 2026.”