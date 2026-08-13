Bintang Paris Saint-Germain, Desire Doue, menilai bahwa mentalitas timnyalah yang membuat mereka tak terkalahkan, seraya menegaskan bahwa musim baru dimulai sekarang, setelah meraih gelar Piala Super Eropa.

Doue mencetak gol kemenangan (2-1) atas Aston Villa, kemarin Rabu, sehingga Paris Saint-Germain merengkuh gelar Piala Super Eropa untuk kali kedua dalam sejarahnya.

Bintang muda Prancis itu ditanya usai laga mengenai apa yang membuat Paris Saint-Germain tak terkalahkan, dan ia menjawab: "Itu adalah mentalitas kami, kami selalu haus akan kemenangan, dan selalu berusaha untuk berada di puncak persaingan".

Ia menambahkan dalam pernyataannya kepada jaringan "Canal+" yang dikutip situs "Foot Mercato" Prancis: "Kami kembali menunjukkan sebagian dari yang terbaik dari kami, kami efektif, dan kami bertahan dengan baik meskipun kebobolan gol itu. Aston Villa adalah tim yang sangat kuat".

Ia melanjutkan: "Kami tahu bahwa kembali dari libur tidaklah mudah; beberapa pemain baru mulai berlatih dua hari lalu, dan saya pribadi baru mulai berlatih pada Senin lalu. Namun, ini adalah musim yang istimewa".

Ia melengkapi pernyataannya: "Musim yang luar biasa telah dimulai sekarang, dan kami harus berusaha untuk memenangi Piala Champions pada hari Minggu (melawan Lens)".

Mengenai upaya Saint-Germain untuk meraih gelar Liga Champions Eropa untuk musim ketiga secara beruntun, Doue menutup pembicaraannya dengan berkata: "Bintang ketiga? Tentu saja kami memikirkannya karena kami memiliki ambisi, dan tujuan kami adalah memenangi segalanya tahun ini".