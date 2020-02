Borussia Dortmund vs Freiburg: Erling Haaland Disimpan Di Bangku Cadangan

Simak jadwal TV selengkapnya di sini!

menatap lanjutan Jerman pekan ke-24 dengan menjamu , Sabtu (29/2) malam.

Tidak ada alasan bagi Dortmund untuk meraih poin penuh karena tim tamu tidak mampu meraih kemenangan sepanjang 17 pertandingan Bundesliga terakhir. Kemenangan terakhir Freiburg terjadi sepuluh tahun silam. Mereka berada dalam posisi sulit awal 2020 ini setelah hanya mampu meraih satu dari lima laga liga usai jeda musim dingin.

Bagi penggemar Dortmund, pertandingan ini kembali menjadi kesempatan untuk menunggu apakah Erling Haaland menambah koleksi golnya untuk menembus angka double digit. Dalam enam pertandingan yang sudah dijalani, striker muda Norwegia itu sudah mengemas sembilan gol dengan rataan mencetak gol setiap 44 menit.

Penampilan Haaland akan ditunjang Jadon Sancho yang tengah prima. Pemain sayap internasional Inggris itu sudah mengumpulkan 14 assist musim ini dan sembilan di antaranya terjadi sepanjang 12 laga Bundesliga terakhir.

Dortmund at home in the #Bundesliga this season:



✅

✅

⏹️

✅

✅

⏹️

✅

⏹️

✅

✅

✅



The only team in the league to remain undefeated at home 🏟️ pic.twitter.com/I7JIGVO95d