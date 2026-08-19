Seperti dilaporkan Sky, ada dua nama yang terutama masuk dalam daftar pemain yang kemungkinan bisa mencari klub baru jika ada tawaran yang sesuai: penyerang Fabio Silva dan gelandang Carney Chukwuemeka.

Keduanya baru bergabung dengan Die Borussen pada musim panas lalu dengan nilai yang kurang lebih sama, yakni sekitar 20 juta euro, tetapi pada musim debut mereka dengan seragam Dortmund, masing-masing belum sepenuhnya mampu meyakinkan.

Sementara penyerang Portugal itu kesulitan bersaing di lini depan dan sebagian besar harus puas dengan peran pelapis di belakang Serhou Guirassy yang menjadi pilihan utama, pemain kelahiran Austria itu berkutat dengan beberapa cedera ringan yang berulang kali menghambatnya dalam persaingan di poros lini tengah.

Sky menyebut bahwa klub tidak akan menghalangi kedua pemain tersebut jika ada klub peminat yang bersedia membayar. Untuk Silva, "Dortmund tidak keberatan jika ada tawaran di kisaran 20 juta euro", dan untuk Chukwuemeka, angka yang kurang lebih sama juga diyakini akan membuat petinggi BVB puas.

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Seberapa besar persaingan untuk Fabio Silva dan Carney Chukwuemeka di BVB?

Setidaknya dalam hal menit bermain, musim depan tampaknya akan sama sulitnya bagi keduanya seperti tahun lalu. Di lini depan, BVB telah memperkuat diri dengan Konstantinos Karetsas dan Giannis Konstantelias, dan Guirassy juga masih terikat kontrak di Dortmund meski sempat dikaitkan dengan kepindahan.

Sementara itu, di poros lini tengah, pemain tim nasional Felix Nmecha dan Jude Bellingham yang tampil impresif dalam pramusim untuk sementara dianggap sebagai pilihan utama, dengan Joey Veerman dari PSV Eindhoven juga didatangkan sebagai tambahan untuk posisi tersebut.

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Akankah Fabio Silva pindah ke Spanyol untuk bergabung dengan Real Betis?

Dalam kasus Silva, bahkan kabarnya sudah ada peminat konkret pertama. Seperti dilaporkan Bild dengan mengacu kepada stasiun televisi Spanyol 101TV dari Sevilla, delegasi Real Betis disebut telah melakukan perjalanan ke Dortmund pada awal pekan ini untuk mendorong kepindahan penyerang Portugal itu ke Spanyol.

Menurut laporan tersebut, petinggi klub yang dipimpin Ramon Alarcon Rubiales dan Alvaro Ladron telah menetapkan pemain 24 tahun itu sebagai "target transfer nomor satu". Namun, mereka lebih memilih kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian di akhir, yang akan berubah menjadi kewajiban membeli jika target-target olahraga tertentu tercapai. Selain Real Betis, Real Sociedad juga disebut menaruh minat kepada pemain yang sekali tampil untuk tim nasional Portugal itu.

Secara internal, Silva disebut telah menegaskan selama pramusim musim panas bahwa ia ingin menghadapi persaingan di BVB dan membuktikan diri. Kontraknya di Dortmund masih berlaku hingga 2030. Jika pada akhirnya Silva tetap memutuskan pergi, BVB harus kembali aktif di bursa transfer.