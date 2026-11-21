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Borussia Dortmund menjadi pemuncak klasemen baru di Jerman. Klub yang dibela Joey Veerman itu menang 1-0 di kandang Borussia Mönchengladbach dan menyalip Bayern München.

Pada Jumat malam, Bayern München mempermalukan diri sendiri setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan FC Köln di kandang.

Hilangnya dua poin Bayern membuka peluang bagi Dortmund untuk menyalip Der Rekordmeister dengan kemenangan. Mereka berhasil melakukannya, tetapi tidak dengan mudah.

Tanpa Veerman di susunan pemain inti, Dortmund kesulitan menghadapi Mönchengladbach yang berada di dasar klasemen. Kapten Gladbach, Kevin Diks, tampil sebagai starter. Ko Itakura absen karena skorsing.

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Secara mengejutkan, Gladbach justru tampil lebih baik pada babak pertama. Sundulan Robin Hack melambung tipis, sementara tembakan pemain Amerika Serikat Joe Scally dari jarak 20 meter meleset tipis.

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Dortmund tampil lebih kuat pada babak kedua. Terutama setelah Veerman masuk pada menit ke-60, tim tamu semakin sering mendapat peluang.

Setelah 80 menit pertandingan berjalan, Felix Nmecha memecah kebuntuan bagi Dortmund. Marcel Sabitzer, dengan posisi membelakangi gawang, menyiapkan bola untuk Nmecha di ruang sempit. Nmecha, yang berada tepat di sebelah kiri kotak penalti, tidak ragu melepaskan tembakan kaki kiri.

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Tembakan yang tampaknya bisa ditepis itu justru memantul melewati lengan kiper Daniel Batz. Dortmund pun akhirnya membawa pulang kemenangan.