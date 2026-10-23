Foto "selfie" di dalam stadion kelak mungkin akan membuat para suporter klub Jerman, Borussia Dortmund, kehilangan hadiah-hadiah berharga, setelah klub tersebut mengumumkan rencana untuk memberi penghargaan kepada para penggemar yang tidak menggunakan ponsel mereka selama pertandingan.

Dortmund menyediakan jersey bertanda tangan dan kartu hadiah untuk produk-produk klub bagi para penggemar yang menggunakan aplikasi yang mengukur seberapa sering mereka membuka ponsel di dalam stadion.

Dortmund menjelaskan, sebagaimana dikutip situs ESPN, bahwa "semakin banyak penggemar yang merasa terganggu oleh foto selfie, siaran langsung, dan media sosial di tribune", seraya menegaskan bahwa para suporter dapat secara sukarela menggunakan "mode penggemar" dalam aplikasi klub, mulai dari pertandingan Sabtu di kandang sendiri melawan Eintracht Frankfurt.

"Mode penggemar" akan mengukur berapa kali ponsel dibuka selama pertandingan, kecuali pada periode jeda turun minum, dan akan memberikan poin kepada para penggemar berdasarkan seberapa sedikit mereka menggunakan perangkat tersebut, dengan hadiah yang diberikan kepada mereka yang memperoleh poin terbanyak. Setiap kali ponsel dibuka, pengguna kehilangan poin.

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Sistem penghargaan dan aplikasi ini bersifat opsional, dan tidak ada larangan bagi para penggemar untuk menggunakan ponsel mereka.

Sepak bola Jerman terkenal dengan basis suporternya yang riuh, terutama tribune "Tembok Kuning" yang terkenal dan megah milik para suporter Dortmund.

Sikap klub ini muncul sebagai bagian dari reaksi keras dalam sepak bola Jerman terhadap upaya-upaya mengubah atmosfer stadion menjadi konten bagi media sosial, terutama oleh para influencer yang menggunakan peralatan pengambilan gambar profesional.

Klub Hertha Berlin, yang berlaga di divisi kedua, bulan ini telah mengumumkan larangan produksi klip video "komersial dan menguntungkan" dari pertandingan-pertandingannya, sambil tetap mengizinkan para penggemar mengambil foto dan klip video untuk penggunaan pribadi.

Pada Agustus lalu, klub Dynamo Dresden juga mengumumkan larangan pengambilan gambar komersial untuk kepentingan media sosial, seraya menjelaskan bahwa mereka ingin memastikan para penggemar merasa nyaman di pertandingan dan melindungi kesepakatan hak siar televisi milik klub.

Meskipun para penggemar didorong untuk meninggalkan ponsel mereka, para pemain Dortmund tetap memiliki kebebasan untuk mengatur perangkat mereka sendiri, sebagaimana dinyatakan pelatih Niko Kovac pada hari Jumat ini.

Kovac mengatakan bahwa ia memang sudah melarang penggunaan ponsel selama santapan sebelum pertandingan yang disantap tim bersama-sama, tetapi ia tidak keberatan jika para pemain menggunakan ponsel atau mengenakan headphone di ruang ganti atau bus tim.

Ia menambahkan: "Para pemain sudah cukup dewasa untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan guna bersiap menghadapi pertandingan".

Namun demikian, Kovac menutup pernyataannya dengan berkata: "Saya rasa kita semua bisa menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menatap ponsel kita sesekali. Jika kita menguranginya, kita semua akan mampu lebih berfokus pada hal-hal lain".