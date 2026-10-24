Borussia Dortmund sementara waktu memuncaki klasemen Bundesliga setelah mengalahkan tamunya, Eintracht Frankfurt, dengan susah payah (1-0) di Stadion "Signal Iduna Park", pada hari Sabtu ini, dalam lanjutan pekan ketujuh kompetisi.

Dortmund pun mengangkat koleksi poin mereka menjadi 17 poin, unggul 3 poin atas rival dan runner-up Bayern Munich, yang memainkan satu pertandingan lebih sedikit, dan akan menjalani laga rumit melawan tuan rumah Freiburg besok Minggu, tim yang menempati peringkat ketiga dengan 13 poin.

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Babak pertama menyajikan peluang dari kedua pihak, dan Frankfurt tampil berbahaya dalam lebih dari satu kesempatan. Jonathan Burkardt menyia-nyiakan peluang mencetak gol pada menit ke-27, sementara Gregor Kobel menghalau upaya berbahaya dari Younes Bentaleb, yang berhadapan satu lawan satu dengan kiper setelah kesalahan di lini tengah Dortmund.

Sebaliknya, Noah Atubolu, kiper Frankfurt, tampil cemerlang menghadapi penyerang asal Guinea, Serhou Guirassy, yang nyaris kembali membuka keunggulan pada menit ke-53, namun sundulannya membentur mistar gawang, sementara Kobel menghalau upaya keras dari bintang Aljazair, Farès Chaïbi.

Maximilian Beier, yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-68, berhasil mencetak satu-satunya gol Dortmund, berkat umpan matang dari pemain pengganti lainnya, Jobe Bellingham, pada menit ke-80 pertandingan, setelah periode tekanan silih berganti di antara kedua tim.

Dortmund sebelumnya memasuki laga ini setelah dua hasil imbang beruntun di Liga Jerman, melawan Werder Bremen (2-2) dan Union Berlin (0-0), sehingga mereka kembali ke jalur kemenangan di kompetisi domestik dengan hasil hari ini, sekaligus menambah tekanan lebih besar kepada Bayern Munich dalam pertandingan besok.