Dorongan moral yang besar... Argentina mendapatkan kembali senjata andalannya menjelang laga melawan Cape Verde

Tim nasional Argentina mendapat dorongan moral yang besar menjelang laga melawan Cape Verde di babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah bek Cristian Romero dinyatakan siap untuk tampil dalam pertandingan yang dinantikan tersebut.

Menurut sumber yang dikonfirmasi oleh ESPN Amerika Serikat, bek Tottenham Hotspur tersebut ikut serta dalam sesi latihan yang dijalani timnas Argentina pada Rabu kemarin di Kansas City, bersama rekan-rekan setimnya, sehingga ia menjadi kandidat kuat untuk masuk dalam susunan pemain inti saat menghadapi Cape Verde dalam pertandingan yang dijadwalkan pada Sabtu dini hari.

Romero, yang berusia 28 tahun, absen dalam kemenangan Argentina atas Yordania dengan skor 3-1 pada putaran terakhir fase grup, setelah mengalami cedera lutut saat menghadapi Austria yang berakhir dengan kemenangan “para penari tango” 2-0 pada 22 Juni.

Rombongan timnas Argentina, yang dipimpin kapten Lionel Messi, tiba pada Rabu malam di kota Fort Lauderdale, Florida, untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan yang akan digelar di Miami. Tim ini akan menjalani sesi latihan terakhir pada Kamis di pusat latihan Inter Miami.

Timnas Argentina sebelumnya lolos ke babak gugur sebagai juara Grup 10 dengan raihan poin sempurna, setelah mengalahkan Austria, Aljazair, dan Yordania, sementara Lionel Messi mencetak 6 dari 8 gol yang dicetak tim "Tango" selama babak penyisihan grup.