Tim nasional Norwegia mendapat dorongan besar menjelang Piala Dunia 2026. Kiper Nikita Haikin dari FK Bodø/Glimt telah resmi menjadi warga negara Norwegia beberapa hari yang lalu dan kemungkinan besar akan masuk dalam skuad Piala Dunia.

Haikin lahir di Israel tiga puluh tahun lalu, sebagai anak dari orang tua asal Rusia. Ketika Haikin berusia dua tahun, keluarganya pindah kembali ke Rusia. Di masa mudanya, ia mewakili beberapa tim junior Rusia.

Namun, ia tidak pernah tampil di tim senior. Pada 2015, ia dipanggil untuk pertama dan satu-satunya kalinya. Ia tidak sempat melakukan debut untuk Rusia, karena dalam kedua pertandingan tersebut ia tetap duduk di bangku cadangan.

Haikin bermain untuk Bodø sejak 2019, di mana ia telah menjadi pilar utama. Kiper ini meraih kesuksesan di level Eropa, dengan puncaknya adalah kampanye Liga Champions musim ini. Tim Norwegia tersebut berhasil mencapai babak 16 besar, sebagian berkat kontribusi Haikin.

Meskipun penampilannya bersama tim kejutan Norwegia, panggilan untuk membela Rusia dalam beberapa tahun terakhir sangatlah jauh. Hal itu sepenuhnya terkait dengan dukungannya yang tegas terhadap Ukraina dan sikapnya yang menentang Presiden Rusia Vladimir Putin.

Fakta bahwa Haikin belum pernah membela Rusia di level internasional membuat proses perpindahannya ke kewarganegaraan sepak bola Norwegia seharusnya hanya formalitas di FIFA.

Bahwa Haikin akan dipanggil untuk periode pertandingan internasional berikutnya, merupakan dorongan serius bagi tim nasional. Ørjan Nyland biasanya merupakan kiper nomor satu yang tak terbantahkan, tetapi kiper Sevilla ini telah menjadi pemain cadangan sepanjang musim di LaLiga dan karenanya menjadi masalah yang memusingkan.

Egil Selvik (Watford) dan Viljar Myhra (Odense BK) adalah dua opsi lain bagi pelatih nasional Ståle Solbakken, namun tampaknya mereka tidak perlu bersaing untuk posisi kiper utama meskipun Nyland kurang mendapat kesempatan bermain.

Solbakken telah menyatakan kepada media Norwegia bahwa Haikin 'merupakan opsi' untuk masuk dalam skuad Piala Dunia. Namun, Sabtu lalu bukanlah hari yang baik bagi Haikin. Dalam laga sengit melawan juara liga Viking FK, ia harus menahan bola sebanyak lima kali: 5-0.