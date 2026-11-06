Sultan Al-Ghannam, bek kanan Al-Nassr, semakin dekat untuk mengakhiri perjalanan pemulihan dari cedera ligamen silang, setelah ia memasuki tahap akhir dari program rehabilitasinya, di tengah antisipasi di dalam klub mengenai waktu kembalinya ke lapangan pada periode mendatang.

Menurut sumber khusus untuk surat kabar "Arriyadiyah", Al-Ghannam melanjutkan tahap akhir rehabilitasi di bawah pengawasan dokter Al-Nassr di Riyadh, menyusul kembalinya latihan pada 13 November ini, dengan harapan ia akan sepenuhnya siap pada Januari mendatang, sesuai dengan perkiraan medis saat ini.

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Pemain tersebut sebelumnya telah menjalani operasi pada ligamen silang anterior di pusat "Aspetar" di ibu kota Qatar, Doha, pada Juni lalu, di bawah pengawasan Dokter Khalid Al-Khalifi, sebelum ia memulai tahap pertama dan kedua dari program rehabilitasinya di sana.

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Al-Ghannam mengalami cedera tersebut saat final Piala Asia 2 melawan klub Jepang Gamba Osaka, pada 16 Mei lalu, di Stadion "Al-Awwal Park" di Riyadh. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan klub Jepang tersebut dengan skor satu gol tanpa balas dan meraih gelar juara, setelah pemain itu terpaksa meninggalkan lapangan untuk mendapat perawatan sebelum kembali dan menuntaskan pertandingan.

Semakin dekatnya kembali Al-Ghannam menjadi dorongan penting bagi Al-Nassr, mengingat pentingnya pemain tersebut di dalam tim serta pengalamannya yang besar, di mana ia bergabung dengan klub pada musim panas 2018 dari Al-Faisaly, sebelum manajemen memperbarui kontraknya pada Oktober 2023 sehingga ia tetap bersama tim hingga tahun 2028.