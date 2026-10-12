Dua puluh empat jam sebelum perjalanan sulitnya ke Doha, Al Hilal menerima suntikan moral besar dengan pengumuman bahwa salah satu nama paling menonjol di skuadnya mendekati kembalinya ke lapangan setelah absen panjang, sebuah langkah yang bisa mengatasi krisis teknis mendesak bagi pelatih Italia Simone Inzaghi di tengah padatnya jadwal pertandingan.

Al Hilal mengumumkan pada hari Senin bahwa bek sayap Hamad Al Yami mengikuti bagian pertama dari sesi latihan bersama tim, sebelum melanjutkan program rehabilitasi khususnya, sebuah langkah yang menegaskan bahwa pemain tersebut telah memasuki tahap akhir perjalanan pemulihannya.

Al Yami sebelumnya menjalani operasi presisi pada tendon patella di lututnya di Finlandia pada bulan Maret lalu, yang dilakukan oleh dokter terkenal Lasse Lempainen, sebelum memulai program rehabilitasi panjangnya setelah operasi itu berhasil.

Sejak saat itu Al Yami absen dari skuad Al Hilal, pada periode yang menyaksikan tekanan besar pada posisi bek sayap.

Pertandingan berikutnya ALS AFC Champions League Elite 12.00 HIL

Kartu yang dinantikan Inzaghi

Pelatih Italia Simone Inzaghi, manajer teknik Al Hilal, berharap dapat memanfaatkan jasa pemain tersebut secepat mungkin, guna memperkuat opsi teknisnya di tengah tekanan pertandingan yang terus berlanjut pada periode mendatang, baik di berbagai kompetisi domestik maupun kontinental.

Kembalinya Al Yami secara bertahap memberi Inzaghi solusi tambahan di lini belakang, terutama dengan berlangsungnya rangkaian pertandingan krusial.









Al Hilal bersiap menghadapi laga berat melawan tuan rumah Al Sadd, Selasa besok, di Stadion Jassim Bin Hamad di ibu kota Doha, dalam lanjutan pekan kedua fase liga zona Barat Liga Champions Elite Asia musim 2026-2027.

Al Hilal berupaya meraih hasil positif di Qatar untuk memperkuat posisinya di grup, dengan dukungan kabar baik yang datang dari ruang medis berupa kembalinya Al Yami yang dinantikan.







