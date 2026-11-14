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Timnas Maroko mendapat hadiah berharga dari Brasil, setelah kekalahan mengejutkan Brasil atas Jepang turut mengubah wajah persaingan untuk posisi-posisi teratas dalam peringkat dunia, dan memberi Maroko peluang untuk melangkah lebih dekat menuju daftar lima besar.

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Timnas Maroko memetik keuntungan dari kemenangan telak atas Niger dengan skor lima gol tanpa balas, pada Jumat malam kemarin, dalam laga ketiga kualifikasi menuju Piala Afrika 2027, sehingga naik satu peringkat dalam peringkat dunia Federasi Sepak Bola Internasional.

Timnas Maroko naik ke peringkat keenam dalam klasemen dengan (1805) poin, sekaligus mendapatkan keuntungan dari kekalahan Brasil atas Jepang dengan tiga gol, hasil yang membuat timnas Brasil turun ke peringkat ketujuh dengan koleksi 1800 poin.

Maroko masih menghadapi ujian baru melawan timnas Niger, pada Selasa mendatang, di Stadion Moulay Abdellah, di mana pasukan pelatih Mohamed Ouahbi berharap dapat mengulang kemenangan dan mendapatkan dorongan tambahan di kancah dunia.

Kemenangan Maroko pada pertandingan mendatang akan memberikan peluang untuk memperkuat posisinya dalam klasemen, tanpa harus menunggu hasil pertandingan persahabatan yang mempertemukan Brasil dengan timnas Singapura.

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Sebaliknya, perhatian Maroko tertuju pada pertandingan yang dinanti antara Portugal dan Denmark, yang dijadwalkan malam ini, dalam laga kelima (sebelum terakhir) dari fase grup UEFA Nations League, di tengah kedekatan yang sangat ketat antara timnas Maroko dan Portugal dalam tangga peringkat dunia.

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Timnas Maroko hanya terpaut setengah poin dari timnas Portugal, menurut perhitungan terkini peringkat FIFA, sehingga hasil pertandingan tersebut berdampak langsung pada urutan kedua timnas dalam pemutakhiran yang dinanti.

Tersandungnya Portugal berarti turun ke peringkat keenam, sementara Maroko naik ke peringkat kelima dunia, sehingga mengukuhkan posisinya dalam daftar lima timnas terbaik di dunia.

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Timnas Maroko telah mencapai peringkat kelima dalam peringkat FIFA dunia putra pada Oktober 2026, di mana mereka menyamai pencapaian Nigeria sebagai peringkat Afrika terbaik yang diraih timnas Elang Hijau pada April 1994.

Hal itu terjadi setelah timnas Maroko menang pada September dan Oktober lalu, di mana Maroko berhasil meraih kemenangan atas Gabon pada laga pertama kualifikasi Piala Afrika 2027, lalu Lesotho pada laga kedua.

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Lonjakan besar Maroko sejak pencapaian Piala Dunia Qatar

Sebelum Piala Dunia di Qatar dimulai, timnas Maroko berada di peringkat 22 dunia saat itu. Dan dengan berakhirnya turnamen Qatar 2022, peringkat Maroko melonjak ke posisi 11, dan sejak saat itu mereka hanya turun ke peringkat 14 yang mengakhiri tahun 2024, sebelum kembali naik lagi, hingga menutup tahun 2025 di peringkat 11, lalu mencapai peringkat kedelapan pada Januari 2026, yang merupakan kali pertama mereka masuk daftar 10 timnas terbaik dalam peringkat FIFA sejak April 1998 ketika mereka berada di peringkat kesepuluh.

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