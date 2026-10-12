Ketegangan menyelimuti Stadion "Santiago Bernabeu" dan para pemain Real Madrid dalam salah satu momen paling krusial dan menegangkan musim ini sejauh ini. Hanya dalam sekejap, kegembiraan yang dipicu gol Vinicius ke gawang Villarreal pada Sabtu lalu berubah menjadi kekecewaan, setelah wasit pertandingan, Isidro Diaz de Mera, membatalkan gol tersebut dan mengusir pemain Brasil itu usai meninjau teknologi video (VAR).









Setelah menerima kartu merah, pemain Real Madrid itu melesat ke arah wasit; sebuah insiden yang dicatat dalam laporan resmi pertandingan, menurut laporan surat kabar "Sport" asal Catalunya.

Diaz de Mera menjelaskan dalam laporan tersebut, "Saat permainan terhenti, setelah pengusirannya dan sebelum meninggalkan lapangan, Vinicius terus memprotes keputusan saya dengan suara keras dan maju ke arah saya secara agresif; sehingga rekan-rekannya harus turun tangan untuk menahannya, meskipun saya tidak dapat menangkap kata-kata tertentu."

Meski wasit tidak dapat menangkap "kata-kata tertentu" yang keluar dari mulut winger tersebut, kamera jaringan DAZN merekam adegan itu dan mengungkap secara jelas apa yang diucapkan pemain internasional Brasil tersebut.

Di tengah peninjauan insiden melalui teknologi video assistant referee (VAR), bek Villarreal Saliba sendiri menggunakan isyarat untuk menjelaskan kepada Vinicius bahwa ia telah menjambak rambutnya saat permainan berlangsung, lalu Bellingham, yang mengamati adegan itu dari belakang, berteriak, "Ini bukan apa-apa!", dan mendorong suporter "Santiago Bernabeu" untuk menekan wasit.

Begitu wasit Diaz de Mera mengeluarkan kartu merah, Vinicius meledak dalam kemarahan; ia berteriak, "Merah? Tidak! Tidak!", lalu melesat ke arah wasit, kalau saja Rudiger dan rekan-rekannya yang lain tidak turun tangan untuk mencegahnya.

Pemain Brasil itu mengulangi kalimat "Mengapa kau melakukan ini?" sebanyak empat kali, seperti yang ditampilkan rekaman DAZN. Bellingham, yang tampak terpana dan tidak percaya dengan keputusan wasit, berkomentar, "Luar biasa... sialan... ini bukan sepak bola lagi. Luar biasa."

Kemarahan Vinicius Junior berlanjut saat ia menuju ruang ganti; Endrick harus mengantarnya melewati lorong, dan selama itu, pemain Real Madrid bernomor punggung 7 tersebut mendorong salah satu staf La Liga, meskipun insiden terakhir ini tidak dicatat dalam laporan pertandingan.

Pemain Brasil itu sekarang menghadapi sanksi yang kemungkinan besar akan membuatnya absen dari lapangan setidaknya dua pertandingan; ia akan melewatkan laga melawan Sevilla dan pertandingan "El Clasico" melawan Barcelona yang dijadwalkan pada 25 Oktober di Stadion "Spotify Camp Nou".

Keputusan akhir diperkirakan keluar pada Rabu mendatang ketika Komite Kompetisi mengumumkan putusannya, meskipun Real Madrid diperkirakan akan mengajukan banding terhadap keputusan apa pun yang mungkin dikeluarkan.



