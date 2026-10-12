Ketegangan menyelimuti Stadion "Santiago Bernabeu" dan para pemain Real Madrid dalam salah satu momen paling krusial dan penuh tekanan sepanjang musim ini. Dalam sekejap, euforia yang dipicu gol Vinicius ke gawang Villarreal pada Sabtu lalu berubah menjadi kekecewaan, setelah wasit pertandingan, Isidro Diaz de Mera, membatalkan gol tersebut dan mengusir pemain asal Brasil itu usai meninjau ulang melalui teknologi video (VAR).

Setelah menerima kartu merah, pemain Real Madrid itu melangkah ke arah wasit; sebuah insiden yang dicatat dalam laporan resmi pertandingan, menurut laporan surat kabar "Sport" asal Katalunya.

Diaz de Mera menjelaskan dalam laporannya, "Saat permainan terhenti, setelah pengusirannya dan sebelum meninggalkan lapangan, Vinicius terus memprotes keputusan saya dengan suara keras dan mendekati saya secara agresif; sehingga rekan-rekannya harus turun tangan untuk menahannya, meskipun saya tidak dapat menangkap kata-kata tertentu."

Meski wasit tidak dapat menangkap "kata-kata tertentu" yang keluar dari mulut pemain sayap itu, kamera jaringan DAZN berhasil merekam adegan tersebut dan mengungkap secara jelas apa yang diucapkan pemain internasional Brasil itu.

Di tengah proses peninjauan insiden melalui teknologi asisten wasit video (VAR), bek Villarreal Saliba sendiri menggunakan isyarat tangan untuk menjelaskan kepada Vinicius bahwa pemain itu telah menjambak rambutnya saat permainan berlangsung. Bellingham, yang mengamati kejadian itu dari belakang, lantas berteriak, "Itu bukan apa-apa!", sekaligus mendorong suporter "Santiago Bernabeu" untuk menekan wasit.

Begitu wasit Diaz de Mera mengeluarkan kartu merah, Vinicius meledak marah; ia berteriak, "Merah? Tidak! Tidak!", lalu melangkah ke arah wasit, sebelum Rudiger dan rekan-rekannya yang lain turun tangan mencegahnya.

Pemain Brasil itu mengulangi kalimat "Kenapa kau melakukan ini?" empat kali, seperti terlihat dalam rekaman DAZN. Bellingham, yang tampak terkejut dan tidak percaya dengan keputusan wasit, berkomentar, "Luar biasa... sialan... ini bukan sepak bola lagi. Luar biasa."

Kemarahan Vinicius Junior berlanjut saat ia berjalan menuju ruang ganti; Endrick harus menemaninya melewati lorong stadion, dan dalam perjalanan itu, pemain Real Madrid bernomor punggung 7 tersebut mendorong salah satu petugas La Liga, meskipun insiden terakhir ini tidak dicatat dalam laporan pertandingan.

Pemain Brasil itu kini menghadapi sanksi yang kemungkinan besar akan membuatnya absen setidaknya dua pertandingan; ia akan melewatkan laga melawan Sevilla dan pertandingan "El Clasico" melawan Barcelona yang dijadwalkan pada 25 Oktober di Stadion "Spotify Camp Nou".

Keputusan akhir diperkirakan akan dikeluarkan pada Rabu mendatang ketika Komite Kompetisi mengumumkan putusannya, meskipun Real Madrid diperkirakan akan mengajukan banding terhadap keputusan apa pun yang dikeluarkan.



