Gelandang kembali ke Castel Volturno untuk menjalani latihan individu

Napoli mengonfirmasi perkembangan positif dalam pemulihannya melalui pembaruan resmi, dengan menyatakan bahwa sang pemain "telah kembali ke SSC Napoli Training Center dan menjalani sesi yang dipersonalisasi di gym." Meski ia belum kembali berlatih bersama tim utama untuk latihan taktik, fakta bahwa ia sudah menjalani aktivitas fisik di bawah pengawasan staf medis klub merupakan langkah maju yang sangat besar. Massimiliano Allegri terpaksa melewati periode sulit musim ini tanpa sosok pekerja kerasnya di lini tengah, dan kembalinya pemain tersebut akan dipandang sebagai titik balik bagi skuad.

Absennya mantan pemain Manchester United itu sangat terasa dalam rangkaian jadwal yang berat. McTominay terpaksa menyaksikan dari pinggir lapangan saat Napoli menjalani laga-laga penting melawan tim-tim seperti Inter, Bologna, dan Fiorentina. Energinya serta kemampuannya masuk terlambat ke kotak penalti telah menjadi ciri khas awal kariernya di Italia, dan kehadirannya sangat dirindukan dalam bentrokan-bentrokan penting Serie A tersebut.

Jika jadwal rehabilitasi saat ini terus berjalan tanpa kendala yang tak terduga, ada kemungkinan yang sangat realistis bahwa McTominay akan tersedia untuk dipilih jauh lebih cepat daripada yang semula dikhawatirkan. Staf medis terus memantau detak jantung dan respons fisiknya terhadap latihan dengan saksama, tetapi optimisme terkait kondisinya terus meningkat dari hari ke hari. Bagi pemain yang sangat mengandalkan output fisik dan staminanya, memastikan ia berada dalam kondisi 100 persen bugar sebelum kembali ke lapangan adalah prioritas mutlak klub, tetapi tanda-tanda yang ada tetap sangat menggembirakan bagi staf pelatih.

Laga kontra Frosinone jadi target comeback kompetitif

Waktu jeda internasional saat ini tak bisa datang pada momen yang lebih baik bagi pemain Skotlandia tersebut. Dengan kompetisi domestik dihentikan sementara, hal itu memberi McTominay kesempatan yang dibutuhkan untuk membangun kembali tingkat kebugarannya tanpa tekanan langsung dari hari pertandingan. Target untuk comeback kompetitifnya sudah ditandai dalam kalender oleh staf pelatih Napoli.

Menghadapi Frosinone menjadi peluang penting bagi Napoli untuk mengokohkan posisi mereka di papan atas klasemen Serie A, dan kehadiran McTominay yang sepenuhnya fit akan menjadi keuntungan taktik yang signifikan. Sistem Conte menuntut intensitas tinggi dari duet gelandang tengah, dan kemitraan antara pemain Skotlandia itu dengan Frank Anguissa sudah memperlihatkan kilasan sebagai salah satu pasangan paling dominan secara fisik di liga.

Pentingnya kembalinya pemain ini tidak bisa dilebih-lebihkan bagi tim yang menghadapi pertanyaan soal kedalaman di area tengah. Meski pemain lain telah masuk untuk mengisi kekosongan selama absennya, tidak ada yang memiliki profil unik seperti yang dibawa McTominay ke Stadio Diego Armando Maradona.

Dampak terhadap rancangan taktik Allegri

Bagi Antonio Conte, kembalinya gelandang bintangnya memungkinkan ia kembali ke susunan taktik favoritnya. Manajer asal Italia itu kerap memuji kemampuan adaptasi dan etos kerja McTominay, kualitas-kualitas yang penting bagi pemain mana pun yang ingin berkembang di bawah gaya kepemimpinannya yang menuntut. Dalam laga melawan Inter dan Fiorentina, Napoli kerap terlihat kekurangan sedikit ketangguhan tambahan saat transisi, sesuatu yang dimiliki pemain 27 tahun itu dalam jumlah melimpah.

Di luar manfaat taktik, dorongan psikologis dari melihat seorang rekan setim kembali setelah menjalani prosedur terkait jantung sangat besar bagi ruang ganti. Kekhawatiran kesehatan seperti ini selalu ditangani dengan keseriusan tertinggi dalam sepakbola Italia, yang memiliki beberapa protokol medis paling ketat di dunia. Fakta bahwa McTominay telah melewati rintangan tersebut dan sudah kembali ke gym menjadi bukti keahlian tim medis sekaligus pendekatan profesional sang pemain terhadap pemulihan dan kesehatannya sendiri.

Seiring laga melawan Frosinone semakin dekat, semua mata akan tertuju pada laporan latihan yang muncul dari Castel Volturno. Jika McTominay bisa bertransisi dari latihan individu di gym ke latihan penuh bersama tim dalam beberapa hari ke depan, ia bahkan bisa masuk pertimbangan untuk menjadi starter alih-alih sekadar tampil dari bangku cadangan.