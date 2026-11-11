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Di sebagian besar posisi, hierarki dalam timnas Jerman asuhan Jürgen Klopp mulai terlihat jelas. Namun, persaingan di kedua sisi sayap serangan masih terbuka lebar. Kini, raja dribel Brajan Gruda menjadi sorotan.

Marc-Andre ter Stegen untuk sementara menjadi pilihan utama di bawah mistar. Hal itu sudah ditegaskan pelatih timnas Jürgen Klopp menjelang dua laga internasional mendatang, yakni bertandang ke Serbia pada Jumat dan menghadapi Belanda pada Selasa. Di jantung pertahanan, Jonathan Tah dan Nico Schlotterbeck dianggap sebagai pasangan pilihan. Untuk posisi bek sayap, Nathaniel Brown dan Philipp Treu, pemain yang paling diuntungkan dalam periode laga internasional pertama di bawah Klopp, berada di posisi terdepan.

Di lini tengah berisi tiga pemain, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof, dan Felix Nmecha bersaing memperebutkan menit bermain bersama kapten Joshua Kimmich dan Florian Wirtz. Setelah pulih, Jamal Musiala kemungkinan juga akan ikut bersaing di posisi tersebut. Di posisi penyerang tengah, Kai Havertz merupakan pilihan utama, meski momentum saat ini berpihak kepada Niclas Füllkrug yang kembali ke tim, tetapi sudah berusia 33 tahun.

Tersisa posisi sayap serangan dalam formasi 4-3-3 kesukaan Klopp. Saat ini, persaingan di kedua posisi itu tampak terbuka, baik untuk masa depan dekat maupun dalam pandangan yang sedikit lebih jauh menuju turnamen besar berikutnya, Piala Eropa 2028.

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Timnas Jerman: Bagaimana situasi di posisi sayap?

Dalam periode laga internasional pertamanya, Klopp mula-mula memasang Kevin Schade dan Karim Adeyemi saat menghadapi Belanda (1:1) dan Yunani (0:1). Namun, keduanya secara umum mengecewakan. Adeyemi terutama mendapat sorotan negatif karena menyia-nyiakan sebuah peluang emas. Kontribusinya dalam bertahan yang kurang memadai juga menuai kritik.

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Setelah masing-masing mengawali musim dengan kuat, performa Adeyemi dan Schade belakangan juga menurun di klub mereka. Adeyemi kini tidak mencatatkan gol maupun assist dalam lima pertandingan kompetitif terakhir bersama FC Barcelona, sedangkan Schade sudah tujuh pertandingan bersama FC Brentford. Fakta bahwa keduanya bahkan tidak masuk dalam skuad Klopp yang berisi 24 pemain kali ini cukup menggambarkan situasi mereka.

Dalam pertandingan berikutnya melawan Serbia (2:0) dan kembali menghadapi Yunani (0:0), Serge Gnabry, Lennart Karl, serta Said El Mala juga gagal menunjukkan performa yang dapat memperkuat posisi mereka. Hanya pemain debutan SC Freiburg, Derry Scherhant, yang benar-benar mampu meyakinkan. Karena itu, ia kemungkinan akan lebih dulu mendapat kesempatan di sisi kiri ketimbang El Mala. El Mala kembali masuk skuad, begitu pula Karl, sementara Gnabry absen karena cedera.

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Setelah awal musim yang lemah dan teguran terbuka dari Uli Hoeneß, Karl belakangan menunjukkan kebangkitan yang mengesankan. Ia mencetak gol-gol penting bagi klub asal Munich itu saat menghadapi Atletico Madrid dan 1. FSV Mainz 05. Dalam periode laga internasional mendatang, ia akan bersaing ketat dengan Brajan Gruda dari RB Leipzig untuk posisi sayap kanan timnas Jerman.

IMAGO

Brajan Gruda pertama kali bergabung dengan timnas pada 2024

Jika tidak terhalang cedera, pemain berusia 22 tahun itu akan mencatatkan debut bersama timnas Jerman pada kesempatan ketiganya. Mantan pelatih timnas Julian Nagelsmann sudah memanggil pemain Mainz yang kala itu tengah menanjak tersebut, bersama Rocco Reitz, sebagai pemain tambahan untuk latihan menjelang Piala Eropa 2024. Gruda sempat masuk skuad untuk laga uji coba melawan Ukraina, tetapi tidak mendapat kesempatan bermain.

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Setelah itu, ia pindah ke Brighton & Hove Albion di Inggris dengan nilai transfer 31,5 juta euro. Namun, di sana ia tidak mampu keluar dari status pemain pelapis. Pada musim dingin lalu, Gruda bergabung dengan RB Leipzig sebagai pemain pinjaman dan sejak itu berkembang pesat. Klopp sebenarnya sudah ingin memanggilnya pada September, tetapi saat itu ia harus membatalkan keikutsertaannya pada saat-saat terakhir karena cedera tarikan otot perut.

Kini datang kesempatan ketiga, dan Gruda menyongsongnya dengan modal kuat, juga berkat Lionel Messi. Sosok yang secara terang-terangan ia sebut sebagai idolanya itu sudah memasukkan Gruda ke dalam daftar sepuluh talenta terbesar dunia versinya pada 2025, bersama, antara lain, Nico Paz dari Como 1907. Sebagai informasi tambahan, kesepuluh talenta tersebut memiliki satu kesamaan: seperti Messi, semuanya terikat kontrak dengan Adidas.

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Brajan Gruda berkembang menjadi raja dribel

Berkat pemilihan itu, Gruda berhak menerima kiriman sepatu baru Messi yang diproduksi dalam jumlah sangat terbatas. Sang superstar mengenakan model "F50 Messi El Ultimo Tango" dalam laga perpisahannya bersama Argentina melawan Benin pada Oktober. Mengacu pada 208 penampilan internasionalnya, sepatu itu dibuat tepat sebanyak 208 pasang. Sepatu-sepatu tersebut kemudian dikirim kepada para influencer, teman, dan orang-orang yang pernah mendampingi Messi, serta talenta pilihan seperti Gruda.

"Sepatu ini benar-benar impian. Messi sangat memengaruhi masa kecil saya," ujar Gruda dengan antusias setelah menerima paket tersebut. Alih-alih memajang sepatu itu tanpa pernah dipakai, ia langsung menggunakannya. Kali pertama ia memakainya adalah di Liga Champions pada pertengahan Oktober melawan PSV Eindhoven, dan ia langsung mencetak gol pertamanya di kompetisi tersebut. Sejak itu, Gruda telah mencatatkan lima assist dan menjelma menjadi raja dribel sejati.

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Penampilannya dalam kemenangan 5:2 atas FC Augsburg pada Sabtu sangat mengesankan. Gruda bukan hanya mencatatkan dua assist yang luar biasa, tetapi juga berhasil menuntaskan sepuluh dari sebelas upaya dribelnya. Tidak ada pemain lain yang mencatatkan lebih banyak dribel sukses dalam satu pertandingan Bundesliga musim ini. Bahkan, sejak pencatatan data terperinci dimulai, belum pernah ada pemain Leipzig yang membukukan jumlah tersebut.

Secara keseluruhan, Gruda telah mencatatkan 36 dribel sukses musim ini. Di lima liga top Eropa, hanya Lamine Yamal (49) dari FC Barcelona, Yan Diomande (37), serta Kylian Mbappe (37) dari Real Madrid yang melampaui jumlah itu.

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"Dia seperti pemain sepakbola jalanan," puji Klopp. "Dia pemain yang sangat asyik ditonton, yang memang belum mengeluarkan seluruh potensinya, tetapi sudah menunjukkan banyak tanda positif." Di timnas Jerman, Gruda kini, seperti Wael Mohya yang berusia 17 tahun dan baru pertama kali dipanggil, punya kesempatan untuk memperkuat posisinya dalam persaingan di sayap yang masih sepenuhnya terbuka.