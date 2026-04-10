Donyell Malen tampil gemilang dengan mencetak hat-trick dan akan bertolak ke Piala Dunia bersama tim nasional Belanda dalam kondisi prima

Donyell Malen menjadi pahlawan utama AS Roma pada Jumat lalu. Penyerang sayap ini mencetak hat-trick melawan Pisa (3-0), sehingga tim asal Roma yang kini berada di peringkat keenam Serie A tetap berpeluang besar untuk merebut tiket Liga Champions musim depan.

Malen memecah kebuntuan pada menit ketiga. Pemain internasional Belanda itu menerobos masuk ke kotak penalti Pisa dan kemudian mencetak gol dengan sempurna. Gol kedua tercipta dua menit sebelum peluit babak pertama berbunyi: Malen menerima umpan dari Devyne Rensch dan tidak menyia-nyiakan peluang dari jarak dekat. Sebelumnya, Lorenzo Pellegrini sempat membentur mistar gawang melalui tendangan bebas.

Malen yang sulit dihentikan itu melengkapi hat-trick-nya beberapa menit setelah babak kedua dimulai, setelah ia dilepas dengan cerdik oleh Matias Soule. Ini sudah menjadi gol kesebelasnya untuk AS Roma dalam empat belas pertandingan. Dengan sepuluh gol, pemain asal Belanda ini menempati posisi ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak. Hanya Lautaro Martínez (16 gol untuk Inter) dan Anastasios Douvikas (11 gol untuk Como) yang berada di atas Malen.

Malen didatangkan dengan status pinjaman dari Aston Villa pada Januari. Jika berhasil lolos ke kompetisi Eropa, AS Roma dapat membeli pemain sayap tersebut secara permanen seharga 25 juta euro. Dengan jumlah yang sama, Malen pindah dari Borussia Dortmund ke Liga Premier pada Januari 2025.

Hattrick tersebut tampaknya meningkatkan peluang Malen untuk mendapatkan waktu bermain di tim nasional Belanda. Pada akhir Maret, ia bermain selama 70 menit sebagai penyerang melawan Norwegia (kemenangan 2-1). Empat hari kemudian, Malen diganti oleh pelatih nasional Ronald Koeman dalam waktu 15 menit, yang menyesuaikan taktiknya setelah kartu merah untuk Denzel Dumfries dan memasukkan Lutsharel Geertruida ke lapangan.

Malen telah mencetak 13 gol dalam 51 pertandingan internasional. Penyerang ini turut serta dalam Euro 2021 dan 2024. Pelatih tim nasional saat itu, Louis van Gaal, tidak memasukkannya ke dalam skuad untuk Piala Dunia 2022 di Qatar.