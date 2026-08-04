Donyell Malen benar-benar siap menyambut musim baru bersama AS Roma, seperti yang ia ungkapkan dalam wawancara dengan surat kabar Italia Il Messaggero. Berkat paruh kedua musim yang luar biasa dari pemain Belanda itu tahun lalu, Roma untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun kembali tampil di Liga Champions.

“Meskipun gol itu penting, kesuksesan terbesar adalah Roma kembali lolos ke Liga Champions setelah tujuh tahun,” Malen sangat menyadari hal itu. “Jika kami bisa mengulangi apa yang terjadi musim lalu, itu akan fantastis, baik bagi saya maupun tim.”

Inter kembali menjadi favorit kuat untuk meraih Scudetto, tetapi target Malen dan kawan-kawan adalah bertahan dalam persaingan selama mungkin. Menurut pemain yang sudah 56 kali memperkuat tim nasional Belanda itu, pelatih Gian Piero Gasperini memegang peran besar dalam hal tersebut. Ia menjadi salah satu alasan kebangkitan Malen.

“Dia menunjukkan begitu banyak kepercayaan kepada saya dan sangat jelas soal apa yang dia minta dari saya,” kata Malen tentang pelatihnya. “Dia tahu kekuatan saya dan memastikan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik, sehingga saya bisa menuntaskan kerja keras tim.”

Dengan Liga Champions di depan mata, Roma masih terus berupaya memperkuat skuad. Klub itu sedang serius dalam perburuan talenta Feyenoord, Givairo Read, tetapi untuk sementara kedua klub belum mencapai kesepakatan soal nilai transfer.

Malen dengan jelas menunjukkan bahwa ia ingin Read bergabung. “Saya belum berbicara dengannya, tetapi saya mengenalnya. Dia masih sangat muda dan sudah memberi kesan sebesar itu sekarang. Dia adalah tipe pemain yang benar-benar akan sangat cocok di sini,” ujarnya penuh pujian.

Roma, dan juga Malen, sebelumnya juga sempat mencoba mendatangkan Crysencio Summerville ke klub, tetapi upaya itu gagal. Penyerang tersebut memilih petualangan yang menguntungkan secara finansial bersama Al-Hilal. “Saya memang sempat berbicara dengan Crys,” ujar Malen. “Sayangnya itu tidak berjalan terlalu baik, tetapi saya rasa tidak pantas bagi saya untuk mengomentari pilihan yang dibuat seorang teman. Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya.”