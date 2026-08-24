Donyell Malen memulai musim baru Serie A dengan cara yang luar biasa. Penyerang Belanda itu memberikan kontribusi besar pada Senin malam dalam kemenangan telak AS Roma atas Fiorentina: 4-0, lewat hattrick sempurna. Berkat kemenangan itu, Roma merebut puncak klasemen.

Musim lalu, Malen sudah dipinjam Roma dari Aston Villa selama setengah musim. Penyerang itu kemudian tampil sangat impresif di Roma: dua puluh pertandingan resmi, lima belas gol, dan tiga assist.

Karena itu, Roma memutuskan untuk merekrutnya secara permanen dari klub Inggris tersebut pada musim panas lalu. Dengan nilai 25 juta euro, Malen resmi pindah secara permanen ke Italia.

Dan sejauh ini Roma tidak akan menyesali keputusan itu. Sebab pada Senin malam, Malen langsung menjadi sosok utama dalam laga pertama musim baru.

Setelah gol Mario Hermoso lebih dulu dianulir karena offside, Malen benar-benar membawa Roma unggul pada menit ke-27. Sang striker menerima bola di dalam kotak penalti dan menyarangkannya ke gawang: 1-0.

Pada babak kedua, dalam waktu kurang dari lima belas menit, Malen kembali mencetak dua gol lagi. Pertama, ia melepaskan tembakan kaki kiri yang keras dan tinggi ke tiang dekat untuk membuat skor menjadi 2-0, lalu tak lama kemudian ia menuntaskan hattrick-nya setelah umpan tarik Paulo Dybala: 3-0. Bagi Dybala, itu juga berarti sebuah hattrick, tetapi dalam bentuk assist.

Setelah Malen mendapatkan pergantian pemain yang sangat layak dari tepuk tangan publik, satu gol lagi tercipta. Niccolò Pisilli menceploskan bola untuk gol keempat dan menjadi pelengkap manis bagi pesta Roma.