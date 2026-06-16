Donyell Malen membocorkan hobi eksklusifnya: 'Rekan-rekan setim bilang aku gila!'

Donyell Malen untuk pertama kalinya memamerkan koleksi mobil pribadinya. Dalam tur garasi eksklusif bersama Jay Jay Boske dari DAY1, pemain timnas Belanda ini memperlihatkan koleksi mobil klasik BMW, Porsche, Ferrari, serta barang-barang koleksi istimewanya.

Ternyata, Malen sudah tertarik dengan mobil sejak kecil. “Semua berawal dari BMW saat masih kecil,” kata penyerang AS Roma ini, lalu ia menjelaskan bahwa dulu ia sering menonton YouTube dan mengamati mobil-mobil dari jendela.

Salah satu mobil paling personal dalam koleksinya adalah BMW 320is-nya. Malen menyebut model tersebut ikonik dan menceritakan bahwa ayahnya dulu juga memiliki BMW, sehingga kecintaannya pada merek tersebut sudah tumbuh sejak dini.

Penyerang ini tidak sembarangan membeli apa pun yang ia sukai. Ia sering mencari mobil baru di internet, misalnya saat bepergian untuk pertandingan tandang: “Rekan setim selalu tertawa dan bilang: ‘Kamu gila!’ Sementara beberapa dari mereka menonton Netflix, aku malah membuka Autoscout, haha.”

Di garasi terdapat antara lain BMW 1M, Golf GTI Clubsport S, Toyota GR Yaris, Porsche 911 GT3 Touring, dan Ferrari 458 Spider. Terutama yang terakhir memiliki kisah khusus: kecintaannya pada merek tersebut bermula saat Malen, sebagai pemain muda, mengendarai Ferrari 812 bersama almarhum Mino Raiola di Monaco.

Malen memikirkan dengan matang nilai dan masa depan koleksinya. Ia ingin kelak dapat menunjukkan mobil-mobil tersebut kepada anak-anaknya, sebagai kenangan akan masa ketika ia sukses sebagai pesepakbola dan dapat membuat pilihan-pilihan istimewa.

Selain mobil, ternyata Malen juga memiliki kecintaan besar terhadap musik. Di salah satu mobilnya terdapat sistem audio yang mumpuni, dan penyerang ini menceritakan bahwa ia suka mendengarkan musik house, meskipun menurut pengakuannya sendiri ia juga tumbuh besar dengan mendengarkan 100% NL, René Froger, dan Ruth Jacott.

Boske bahkan bercanda tentang kemungkinan karier sebagai DJ setelah pensiun dari sepak bola, tetapi Malen masih ragu-ragu. “Saya memang suka melakukannya,” katanya tentang menjadi DJ, meski ia bertanya-tanya dengan lantang apakah ia akan berani tampil di depan publik.

Ruang ganti tim Oranje juga menjadi topik pembicaraan. Malen menceritakan bahwa para pemain memiliki daftar putar musik bersama di mana semua orang bisa menambahkan lagu, tetapi dia berhati-hati dalam memilih: “Lalu semua orang benar-benar berpikir: ‘Gordon tidak boleh lagi diputar sebelum pertandingan,’ hahaha. Itu adalah lagu pertama yang pernah saya masukkan ke dalamnya.”







