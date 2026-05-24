Donyell Malen membawa AS Roma ke Liga Champions; Como menciptakan kejutan dan merebut tiket Liga Champions dari AC Milan

Donyell Malen membawa AS Roma lolos ke Liga Champions. Tim asal Roma itu menang 0-2 atas Hellas Verona dalam pertandingan yang berlangsung sengit. AC Milan memulai laga melawan Cagliari sebagai tim peringkat ketiga, namun akibat kekalahan 1-2, mereka tergelincir ke peringkat keenam dan akibatnya gagal meraih tiket ke Liga Champions. Como menang saat bertandang ke markas Cremonese (1-4) dan berhasil lolos ke kompetisi bergengsi tersebut.

Hellas Verona – AS Roma (0-2)

Roma mengalami kesulitan di awal pertandingan menghadapi ruang-ruang sempit yang diciptakan Hellas Verona. Tim asuhan Malen tidak mampu menciptakan peluang nyata dan tidak bisa menembus pertahanan tuan rumah di babak pertama.

Hellas Verona sepertinya akan mencetak gol pembuka menjelang akhir babak pertama, tetapi kiper Mile Svilar mencegahnya dengan penyelamatan penting. Setelah jeda, Nicolas Valentino menerima kartu kuning keduanya karena melanggar Paulo Dybala. Akibatnya, Hellas harus melanjutkan pertandingan dengan sepuluh pemain. Tendangan bebas berikutnya berhasil ditepis dengan gemilang oleh kiper.

Drama bagi tuan rumah semakin memburuk. Setelah pelanggaran tangan yang tidak disengaja, bola diarahkan ke titik penalti. Malen gagal mengeksekusi penalti tersebut, namun Dybala langsung mengembalikan bola ke titik penalti. Pada kesempatan kedua, pemain asal Belanda itu akhirnya mencetak gol 0-1.

Stephan El Shaarawy semakin memperindah kemenangan tersebut, karena ia menentukan hasil pertandingan terakhirnya bersama Roma: 0-2. Berkat kemenangan ini, Malen bersama Roma lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2018.

AC Milan – Cagliari (1-2)

Di Milan, Santiago Giménez mendapat tempat di starting line-up. Mantan pemain Feyenoord itu memberikan umpan indah kepada Alexis Saelemaekers hanya dalam dua menit, yang dengan tenang menyelesaikannya: 1-0.

Cagliari menyamakan kedudukan setelah dua puluh menit. Dari tendangan sudut, Gennaro Borrelli mencetak gol ke gawang Mike Maignan. Sesaat sebelum babak pertama berakhir, Milan lolos dari bahaya ketika kiper Prancis itu melakukan kesalahan, tetapi hal itu berakhir dengan baik bagi tim tuan rumah.

Pada menit ke-58, Milan akhirnya tertinggal. Para pemain Milan gagal menghalau tendangan sudut, sehingga bola kembali dimasukkan ke dalam kotak penalti. Juan Rodríguez memanfaatkan kekacauan tersebut dan mencetak gol melalui sundulan: 1-2.

Skor ini pun menjadi skor akhir. Akibat kekalahan Il Rossoneri, Milan kini bergantung pada hasil Juventus dan Como. Jika kedua tim tersebut menang, Milan akan turun ke peringkat keenam dan bermain di Liga Europa musim depan.

Cremonese - Como (1-4)

Como memulai dengan kuat dan memecah kebuntuan pada menit ke-36. Tendangan Jesús Rodríguez berubah arah di tengah jalan, sehingga kiper Emil Audero tak berdaya. Tak lama setelah babak kedua dimulai, mantan penyerang FC Utrecht Tasos Douvikas menggandakan keunggulan dengan menyelesaikan serangan cepat.

Cremonese kembali ke dalam pertandingan melalui Federico Bonazzoli, yang mencetak gol dari titik penalti untuk mengubah skor menjadi 1-2. Namun, tim tuan rumah tidak bisa lama berharap akan adanya perubahan. Setelah intervensi VAR, Como juga mendapat penalti, yang dimanfaatkan Lucas Da Cunha untuk kembali memperlebar selisih menjadi dua gol.

Fase akhir pertandingan berlangsung kacau dengan beberapa kartu merah yang diberikan kepada bangku cadangan Cremonese akibat protes terhadap wasit. Da Cunha akhirnya mengunci kemenangan dengan mencetak gol keduanya malam itu sepuluh menit sebelum waktu habis, menetapkan skor akhir menjadi 1-4.