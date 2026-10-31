AS Roma mencatat kemenangan ketujuh mereka di Serie A musim ini pada Sabtu. I Giallorossi tampil dominan saat menghadapi Udinese, yang kalah 2-5 di kandang sendiri. Donyell Malen mencetak satu gol untuk Roma, yang berada di posisi ketiga di belakang dua tim teratas, Inter dan Lazio.

Secara keseluruhan, ada tiga pemain Belanda yang tampil sejak awal di Stadio Friuli: Jurgen Ekkelenkamp bersama Udinese, serta Malen dan Marten de Roon bersama Roma. Devyne Rensch masuk menggantikan pemain timnas Brasil Wesley França sepuluh menit menjelang akhir pertandingan.

Gol pertama di Udine tercipta sebelum laga berjalan sepuluh menit. Wesley mengirim umpan silang tajam kepada Bryan Cristante, yang sundulannya tak mampu dibendung kiper sekaligus mantan pemain Sparta, Maduka Okoye: 0-1.

Setelah setengah jam, Malen seharusnya bisa mencetak gol. Tembakan pertama pemain timnas Belanda itu ditepis Okoye, lalu bola muntah yang disambarnya justru membentur tiang, membuatnya sendiri terkejut.

Tak lama kemudian, Roma kembali mencetak gol. Cristante menggiring bola tanpa halangan ke kotak penalti dan melihat ruang di tiang jauh. Rodrigo Mora muncul di sana dan dengan mudah menceploskan bola. Beberapa menit berselang, Malen juga mencetak gol. Penyerang itu menerima umpan Matías Soulé lalu mengecoh Okoye dengan mengarahkan bola ke sisi yang berlawanan: 0-3.

Situasi semakin baik bagi Roma, yang bahkan unggul 0-4 pada menit ke-37. Soulé menunjukkan kepiawaiannya menendang bola lewat sepak pojok akurat ke kepala Evan Ndicka, yang menaklukkan Okoye dengan sundulan melambung: 0-4.

Selepas jeda, Roma tak lagi berniat mengerahkan banyak tenaga. Hal itu membuat mereka kebobolan tak lama setelah babak kedua dimulai lewat gol Nicolò Zaniolo. Mantan pemain Roma itu, yang beberapa kali berbicara negatif tentang klub tersebut setelah hengkang, memilih untuk tidak merayakan golnya: 1-4.

Udinese tiba-tiba memperkecil ketertinggalan menjadi 2-4. Hassane Kamara mengirim bola ke depan tanpa melihat dan membuat Matteo Palma bebas menghadapi kiper Pierluigi Gollini, yang tak mampu menghentikan tendangan voli sang bek. Namun, gol penutup menjadi milik Daniele Ghilardi. Bek itu juga mencetak gol indah lewat tendangan keras. Itu merupakan gol pertamanya untuk klub: 2-5.