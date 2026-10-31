AS Roma mencatat kemenangan ketujuh mereka di Serie A musim ini pada Sabtu. I Giallorossi mendominasi Udinese, yang menelan kekalahan 2-5 di kandang sendiri. Donyell Malen mencetak satu gol untuk Roma, yang menempati posisi ketiga di belakang dua tim teratas, Inter dan Lazio.

Secara total, tiga pemain asal Belanda tampil sebagai starter di Stadio Friuli: Jurgen Ekkelenkamp untuk Udinese, serta Malen dan Marten de Roon untuk Roma. Devyne Rensch masuk menggantikan pemain internasional Brasil Wesley França saat laga tersisa sepuluh menit.

Gol pertama di Udine tercipta sebelum laga berjalan sepuluh menit. Wesley mengirim umpan silang tajam kepada Bryan Cristante, yang sundulannya tak mampu dihentikan kiper sekaligus mantan pemain Sparta, Maduka Okoye: 0-1.

Setelah setengah jam, Malen seharusnya bisa mencetak gol. Tembakan pertama pemain timnas Belanda itu ditepis Okoye, lalu bola muntah yang disambarnya justru membentur tiang, membuatnya sendiri terkejut.

Tak lama kemudian, Roma kembali mencetak gol. Cristante menggiring bola tanpa kawalan ke kotak penalti dan melihat ruang di tiang jauh. Rodrigo Mora muncul di sana untuk menceploskan bola dengan mudah. Beberapa menit kemudian, Malen juga mencatatkan namanya di papan skor. Penyerang itu menerima umpan Matías Soulé dan mengecoh Okoye: 0-3.

Situasi kian baik bagi Roma, yang bahkan unggul 0-4 pada menit ke-37. Soulé memamerkan teknik tendangannya lewat sepak pojok akurat ke kepala Evan Ndicka, yang menaklukkan Okoye dengan sundulan melambung: 0-4.

Selepas jeda, Roma tampak tak lagi berniat mengerahkan banyak tenaga. Hal itu membuat mereka kebobolan lewat gol Nicolò Zaniolo tak lama setelah babak kedua dimulai. Mantan pemain Roma yang beberapa kali berbicara negatif tentang klub itu setelah kepergiannya tersebut memilih tidak merayakan golnya: 1-4.

Di luar dugaan, Udinese kembali memperkecil ketertinggalan menjadi 2-4. Hassane Kamara mengirim bola ke depan tanpa melihat dan membuat Matteo Palma bebas di hadapan kiper Pierluigi Gollini, yang tak mampu menghentikan tendangan voli bek tersebut. Gol penutup menjadi milik Daniele Ghilardi, yang juga melepaskan tembakan indah. Itu sekaligus gol pertamanya untuk klub: 2-5.