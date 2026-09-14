Donyell Malen kembali sangat berharga bagi AS Roma. Penyerang internasional Belanda itu mencetak gol pertama pada laga tandang melawan Torino, Senin (0-2). Berkat kemenangan ini, tim ibu kota memuncaki Serie A dengan 12 poin dari empat pertandingan.

Malen memainkan peran utama pada babak pertama. Ia menanduk bola dari jarak dekat namun melenceng, lalu melihat golnya dianulir karena offside. Beberapa menit sebelum turun minum, sang penyerang akhirnya mencetak gol usai pertahanan ceroboh Torino.

AS Roma pun unggul saat jeda, tetapi setelah babak kedua dimulai mereka tidak mampu menambah keunggulan. Sepakan keras Nahuel Molina masih bisa dimentahkan kiper Torino, Lucas Perri.

Niccolo Pisilli mencetak gol penentu 0-2 untuk tim tamu pada menit ke-93. Beberapa menit kemudian, peluit panjang berbunyi dan AS Roma bisa merayakan kemenangan serta posisi puncak klasemen.

Malen kembali mencetak gol dan kini memuncaki daftar top skor Serie A dengan enam gol. Pada Sabtu nanti, AS Roma akan menghadapi laga besar di kandang melawan juara bertahan Inter, yang saat ini menempati posisi keempat.