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Donyell Malen kembali berperan penting bagi AS Roma pada Minggu. Sang penyerang mencetak gol pembuka melawan AC Monza pada babak pertama dan memberikan assist untuk gol kedua. Saat itu, pemain asal Belanda tersebut sudah mengalami cedera yang membuatnya tidak bermain setelah jeda. Roma, yang berada di peringkat kedua, akhirnya menang 4-0 dan kini terpaut dua poin dari rival beratnya, Lazio, serta unggul satu poin atas Inter.

Roma meraih satu poin yang lebih dari layak dalam laga Liga Champions melawan Paris Saint-Germain pada tengah pekan (2-2), sekaligus menambah kepercayaan diri mereka. Roma memulai laga melawan Monza dengan kuat dan segera unggul lewat Malen, yang melewati pemain lawan sebelum melepaskan tembakan kaki kanan ke sudut jauh: 1-0.

Dua belas menit kemudian, Roma menggandakan keunggulan dan Malen kembali berperan penting. Mantan pemain PSV itu menerima umpan, mengangkat kepala dan melihat ruang bagi Matías Soulé. Pemain Argentina tersebut mengontrol bola sebelum dengan cepat melepaskan tembakan terukur ke sudut jauh: 2-0.

Tak lama kemudian, terlihat jelas bahwa Malen sudah merasakan gangguan saat itu. Bintang Roma tersebut beberapa kali memegangi pergelangan kakinya, tetapi bertahan hingga jeda. Sementara itu, Roma menambah keunggulan menjadi 3-0, kembali lewat Soulé. Setelah kerja sama apik dari Rodrigo Mora dan kombinasi dengan Manu Koné, sang pengatur serangan melepaskan tembakan ke sudut atas gawang: 3-0.

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Tidak mengherankan, pelatih Gian Piero Gasperini memutuskan menarik Malen, pemain kesayangannya, saat jeda dan menggantinya dengan pemain pengganti langganannya, Santiago Castro. Pemain Argentina itu seharusnya membawa Roma unggul 4-0 tak lama setelah babak kedua dimulai. Namun, setelah menerima umpan dari Emanuele Lulli, tembakannya melebar di depan gawang yang nyaris kosong.

Pada babak kedua, Castro kembali mendapat peluang, tetapi tembakannya mengarah tepat ke kepalan tangan kiper Demba Thiam. Secara keseluruhan, keadaan itu jelas membuat mantan bintang Bologna tersebut kesal. Pada masa tambahan waktu, ia akhirnya mendapatkan gol yang sangat diharapkannya. Setelah kombinasi antara Paulo Dybala dan Daniele Ghilardi, nama terakhir mengirim umpan silang mendatar kepada Castro, yang menyambarnya masuk ke gawang: 4-0.

Roma akan menghadapi Bologna pada Jumat, kemudian bersiap untuk laga Liga Champions melawan Sporting Portugal sebelum menjalani derbi abadi melawan Lazio. Tim biru asal Roma itu tidak lolos ke kompetisi Eropa musim lalu sehingga hanya akan menghadapi Atalanta di kandang sebelum derbi dimulai pada Minggu, 13 Desember pukul 12.30.