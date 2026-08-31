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imago-sport-1082241656.jpgAntonio Balasco
Sam Vreeswijk

Diterjemahkan oleh

Donyell Malen kembali bersinar dan mengantar AS Roma meraih kemenangan telak pada debut Marten de Roon

Lecce vs Roma
Lecce
Roma
Serie A
D. Malen
M. de Roon
M. Soule
R. Mora

Donyell Malen melanjutkan performa impresifnya bersama AS Roma. Setelah penyerang Belanda itu pekan lalu sudah mencetak hat-trick sempurna saat menghadapi Fiorentina, pada Senin malam ia kembali sangat berharga bagi klubnya melawan Lecce. Malen mencetak dua gol dalam kemenangan 0-4.

Sama seperti pekan lalu, Malen, yang pada musim panas ini dipermanenkan Roma dari Aston Villa, tampil sebagai starter untuk tim tamu. Marten de Roon, yang pekan ini dibeli dari Atalanta, masih mengawali laga dari bangku cadangan.

Bahkan sebelum pertengahan babak pertama, Malen sudah membukukan dua golnya. Pertama, pada menit keempat sang penyerang menghukum kecerobohan di lini belakang Lecce dengan sepakan mendatar keras: 0-1.

Gol keduanya lahir lewat sontekan terarah, yang mengubah umpan silang rendah Wesley França menjadi assist: 0-2. Di sela-sela itu, Malen juga mendapat kartu kuning karena handball.

Bahkan setelah gol kedua itu, Roma terus melaju dengan nyaman. Matías Soulé mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 0-3 lewat bola rebound, setelah upaya pertamanya masih digagalkan kiper Wladimiro Falcone.

Serie A
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Roma
ROM
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ATA
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Cagliari
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LEC

Setelah itu, Malen menyia-nyiakan beberapa peluang untuk mencetak hat-trick lagi, sementara di sisi lain lapangan Lecce membentur tiang gawang lewat Lassana Coulibaly. Setengah jam sebelum waktu normal berakhir, gol 0-4 akhirnya tetap tercipta, ketika Rodrigo Mora bisa menceploskan bola dari jarak dekat.

Setelah itu Roma, yang kini menjadi pemuncak klasemen Serie A, menuntaskan pertandingan dengan tenang. Pada menit ke-84, De Roon akhirnya melakoni debutnya dengan menggantikan Paulo Dybala.

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