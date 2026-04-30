Donyell Malen dan Kenneth Taylor berpotensi menutup musim Serie A dengan meraih penghargaan bergengsi

Kabar gembira bagi Donyell Malen dan Kenneth Taylor. Kedua pemain asal Belanda ini dinominasikan sebagai Pemain Terbaik Bulan April di Serie A.

Kedua pemain asal Belanda ini tampil dalam empat pertandingan liga untuk klub mereka pada bulan April. Malen (AS Roma) mencetak empat gol dan satu assist, sementara Taylor (Lazio) mencatatkan dua assist.

Kedua pemain ini bergabung dengan klub mereka pada musim dingin lalu. Malen dipinjam dari Aston Villa, sementara Taylor didatangkan dari Ajax dengan biaya sekitar tujuh belas juta euro.

Sejak itu, keduanya menjadi pemain penting bagi klub mereka. Malen mencetak tidak kurang dari dua belas gol dan dua assist dalam enam belas pertandingan resmi untuk AS Roma.

Sebelas dari dua belas gol tersebut dicetak penyerang ini di Serie A. Dengan demikian, ia saat ini berada di peringkat kelima daftar pencetak gol terbanyak liga Italia, dengan selisih satu gol dari peringkat kedua yang berbagi posisi.

Taylor kini sudah tak terpisahkan dari starting line-up Lazio. Ia selalu menjadi starter dalam semua 18 pertandingan yang ia mainkan untuk klub asal Roma tersebut, dan mencetak tiga gol serta dua assist.

Selain Malen dan Taylor, ada empat pemain lain yang berpeluang meraih penghargaan ini: Marcus Thuram (Inter), Sebastiano Esposito (Cagliari), Nesta Elphege (Parma), dan Nikola Krstovic (Atalanta).