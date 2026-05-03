Donyell Malen berpotensi langsung memberikan kejutan transfer yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi AS Roma musim panas ini; klub-klub papan atas Eropa ingin merekrutnya

Donyell Malen telah menarik perhatian klub-klub papan atas Eropa. Penyerang berusia 27 tahun ini akan dibeli secara permanen oleh AS Roma seharga 25 juta euro setelah musim ini berakhir, namun ia berpotensi menghasilkan jauh lebih banyak bagi klub tersebut. Hal ini dilaporkan oleh Corriere dello Sport.

Sejak pindah dari Aston Villa ke Roma, Malen tampil sangat gemilang: dalam 14 pertandingan, ia telah mencetak 11 gol. Maka tak heran jika klub Italia itu akan menggunakan opsi pembelian senilai 25 juta euro setelah musim ini berakhir.

Namun, belum pasti apakah Malen akan tetap bermain di Roma setelah musim panas. Klub-klub top Eropa terkesan dengan perkembangan pesatnya. Chelsea, Manchester United, dan Newcastle United dilaporkan telah menanyakan kabar, sementara FC Barcelona juga menunjukkan minat serius, menurut Corriere dello Sport.

Namun, Roma sama sekali tidak berencana untuk memulai negosiasi. Menurut kabar awal, bahkan tawaran sebesar 50 juta euro pun tidak cukup untuk membuat klub ragu. Malen memang ‘tak tergoyahkan’.

“Dalam waktu hanya beberapa bulan, ia telah menggandakan nilainya dengan gol, akselerasi, dan penampilan yang layak untuk seorang juara sejati,” tulis Corriere dello Sport. “Sebelas gol dalam empat belas pertandingan liga: angka-angka yang layak untuk seorang predator, seorang pemimpin sejati.”

“Bagi Gasperini, Malen bukan sekadar penyerang baru Roma: dia adalah jangkar, wajah dari proyek baru, simbol dari mana semuanya harus dimulai kembali. Dan sementara separuh Eropa bergerak di balik bayang-bayang, pesannya sangat jelas: Donyell tidak dijual.”

“Setidaknya untuk saat ini,” media tersebut menambahkan catatan kaki. “Karena ketika seorang pemain memasuki level ini, godaan menjadi tak terhindarkan, dan uang dari klub-klub besar selalu menggoda bagi siapa pun.”