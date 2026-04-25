Donyell Malen benar-benar tak terhentikan dan kembali menjadi pahlawan utama AS Roma

Donyell Malen kembali menjadi pahlawan bagi AS Roma saat bertandang ke Bologna pada Sabtu lalu. Penyerang tersebut mencetak gol pembuka (0-1) dan memberikan umpan matang sebelum babak pertama berakhir yang berujung pada gol kedua Neil El Aynaoui (0-2). Tidak ada gol yang tercipta di babak kedua. Berkat kemenangan ini, Roma semakin mengukuhkan posisinya dalam perebutan peringkat kelima, yang pada akhir musim akan memberi tiket ke Liga Europa.

Roma memulai pertandingan dengan tajam di Stadio Renato Dall'Ara, di mana mereka hanya membutuhkan waktu tujuh menit untuk memimpin. Wesley França, yang baru pulih dari cedera, merebut bola di lini tengah dan mengoper ke El Aynaoui. Pemain asal Maroko itu mengoper bola ke Malen, yang tetap tenang dan dengan bagian dalam kaki melepaskan bola melewati Federico Ravaglia ke sudut jauh: 0-1.

Malen sesekali menjadi momok bagi pertahanan Bologna, yang tak mampu mengendalikan kelincahan dan pergerakannya. Mantan pemain PSV itu nyaris mencetak gol kedua tak lama kemudian saat kembali berhadapan satu lawan satu dengan Ravaglia. Malen mencoba mencetak gol dengan tendangan chip indah, yang meleset tipis di sisi yang salah dari tiang gawang.

Wesley, yang juga bermain sangat baik, melaju di sisi kiri pada masa injury time babak pertama. Pemain internasional Brasil itu memberikan umpan dengan bagian luar kaki kepada Malen, yang sedikit terlambat namun tidak menyerah dan berhasil mengontrol bola sebelum bola melewati garis gawang. Malen mengangkat kepala dan melepaskan umpan dengan bagian luar kaki ke depan gawang, di mana El Aynaoui muncul dan menyelesaikannya: 0-2.

Setelah jeda, Roma bisa bersantai dan menunggu serangan balik. Bologna, yang diperkuat mantan pemain AZ Jens Odgaard yang masuk bersama pemain Roma Devyne Rensch di awal babak kedua, tampil mengecewakan dalam hal serangan. Meskipun demikian, mereka nyaris membalikkan keadaan setelah satu jam pertandingan, seandainya saja Riccardo Orsolini tidak melepaskan tembakan rebound yang membentur mistar gawang.

Pelatih Roma, Gian Piero Gasperini, menarik Malen keluar lapangan 15 menit sebelum pertandingan berakhir dan memasukkan Paulo Dybala, yang dengan demikian kembali beraksi di lapangan sepak bola. Pemain asal Argentina itu absen sejak akhir Januari akibat cedera lutut yang berkepanjangan. Dengan kehadiran Dybala di lapangan, Roma tidak lagi melepaskan keunggulan dan berhasil meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan.

Roma kini mengoleksi 61 poin dari 34 pertandingan dan diam-diam masih berharap bisa lolos ke Liga Champions, namun menyadari bahwa Juventus berada dalam posisi yang jauh lebih baik dengan 63 poin dari 33 pertandingan. Bologna, yang berada di peringkat kedelapan, kehilangan peluang untuk mengejar Atalanta di peringkat ketujuh akibat kekalahan ini dan tampaknya akan menghadapi musim tanpa kompetisi Eropa.