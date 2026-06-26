Donyell Malen atau Crysencio Summerville? Rob Jetten memiliki preferensi yang jelas

Rob Jetten mengikuti dengan cermat penampilan tim nasional Belanda di Piala Dunia. Hal itu diungkapkan oleh Perdana Menteri pada hari Jumat dalam konferensi pers mingguan.

“Saya sangat menyukai Piala Dunia sepak bola seperti ini. Saya tidak pernah bosan. Saya sering menyetel alarm untuk menonton pertandingan,” kata Jetten.

Belanda memainkan pertandingan terakhir fase grup di Piala Dunia, melawan Tunisia, pada waktu yang kurang menguntungkan bagi orang-orang yang harus kembali bekerja pada hari Jumat. Jetten adalah salah satunya.

Namun, ia tetap memutuskan untuk menonton. “Saya pulang kerja pukul 01.00. Saat itu saya menyalakan siaran timnas Belanda,” kata perdana menteri tersebut.

Namun, ia tidak menonton hingga akhir pertandingan. “Saya tertidur di suatu saat di babak kedua. Sudah waktunya untuk tidur.”

Di babak berikutnya, Belanda akan berhadapan dengan Maroko, pukul 03.00 dini hari. Jetten juga akan menonton pertandingan tersebut. “Saya akan duduk di sofa, mungkin di sebuah bar. Saya berharap para penggemar Oranje dan timnas Maroko bisa merayakannya bersama-sama.”

Dan siapa yang menurutnya harus diturunkan sebagai sayap kanan dalam pertandingan itu: Crysencio Summerville, atau Donyell Malen? Jetten memiliki preferensi yang jelas: “Menurut saya, Summerville tampil mengesankan di pertandingan-pertandingan awal.”