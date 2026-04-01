Donny van de Beek membagikan kabar gembira kepada Ajax: 'Saya tidak jauh dari sana'

Setelah absen selama lebih dari enam bulan dari lapangan sepak bola, Donny van de Beek semakin mendekati kembalinya ke lapangan. Dalam segmen "14 Menit Bersama" bersama mantan klubnya, Ajax, ia menegaskan bahwa kondisinya "sangat baik secara fisik". "Saya berharap dalam beberapa minggu ke depan bisa bergabung kembali dengan tim."

Pada 23 September tahun lalu, nasib buruk menimpa Van de Beek. Dalam laga tandang melawan Athletic Club, gelandang Girona ini mengalami robekan tendon Achilles. Van de Beek menjerit kesakitan dan harus menjalani rehabilitasi selama berbulan-bulan. Kini, ia akhirnya mendekati comeback-nya.

"Kondisiku baik-baik saja," kata Van de Beek, yang akan genap berusia 29 tahun akhir bulan ini. "Tentu saja aku sedang dalam proses kembali ke lapangan, tapi sebenarnya semuanya berjalan sangat baik. Aku merasa sangat bugar secara fisik. Aku sudah cukup siap untuk kembali."

"Saat ini saya sedang berlatih keras bersama fisioterapis dan berlatih di lapangan. Saya berharap dalam beberapa minggu ke depan bisa bergabung kembali dengan tim, jadi semuanya terlihat baik. Berlari di lapangan adalah hal yang paling menyenangkan. Pada titik tertentu, kamu pasti bosan dengan gym."

"Sebagai pesepakbola, kamu ingin bermain di lapangan dengan bola. Saat ini saya berada di fase itu. Pada akhirnya, kamu mulai merasa lebih positif dan benar-benar gatal untuk kembali bermain sepak bola. Saya tidak sabar untuk bergabung kembali dengan tim, saya sudah tidak jauh dari sana."

Cedera, dampaknya, dan rehabilitasi berbulan-bulan itu sangat berat bagi Van de Beek. "Tentu saja itu sangat berat," akunya. "Terutama beberapa bulan pertama. Saat momen seperti itu terjadi, rasanya sangat menjengkelkan dan menyulitkan."

"Karena ini proses yang sangat panjang, dan tentu saja kamu sama sekali tidak ingin mengalaminya. Untungnya, sekarang aku sudah bisa menyelesaikannya dan dalam beberapa minggu ke depan aku bisa bergabung kembali dengan tim dan membantu mereka lagi. Itulah yang paling menyenangkan: berlatih dengan bola dan bermain dalam pertandingan."

"Saya telah bekerja sangat keras. Kami berlatih setiap hari, termasuk di gym. Tentu saja saya tidak bisa melakukan banyak hal di lapangan, dan saya masih melakukan beberapa latihan di gym, tapi sekarang fokus saya benar-benar kembali ke lapangan. Kami sudah memasuki fase akhir. Tinggal sedikit lagi, tapi semuanya berjalan lancar," kata Van de Beek.