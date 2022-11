Opsi Pinjaman Van De Beek, Ten Hag: Butuh Kerja Keras Untuk Tim Utama Man United

Manajer Manchester United, Erik ten Hag, menegaskan bahwa Donny van de Beek kudu berjuang ekstra jika ingin memiliki karier yang sukses di Old Trafford.

Van de Beek dipercaya sebagai starter dalam tiga pertandingan terkini Man United, masing-masing melawan Real Sociedad di Liga Europa dan Aston Villa di Liga Primer Inggris dan Piala Liga.

Tapi, mantan gelandang Ajax tidak pernah tampil 90 menit penuh. Ia masih kesulitan tampil impresif dan ditarik keluar setelah laga berjalan satu jam.

🤔 Did Donny van de Beek make a key pass?



❌ 🆚 Real Sociedad

1⃣ 🆚 Aston Villa

❌ 🆚 Aston Villa



😐 In his 3 Manchester United starts this season, Van de Beek has created 𝟭 goalscoring opportunity... pic.twitter.com/DDaHOUscvG